Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магазинное повидло течёт, а это держит форму даже на горячем хлебе
Легендарный Focus уходит в историю: что ждёт поклонников модели
Краснодар открывает небо: куда теперь можно улететь без пересадок и лишних трат
Эверест растёт и манит: настоящая цена вершины, о которой мечтают миллионы
Косметика с азелаиновой кислотой: безопасный способ бороться с акне и воспалением
Секреты огородников: как правильно сбраживать семена, чтобы они не потеряли силу
Наталья Штурм показала молодого супруга: разница в 24 года никого не смущает
Отжимания — просто, если знать, с чего начать: схема для тех, кто пробовал и сдался
Приговор от природы: почему для некоторых собак 6 лет — это уже глубокая старость

Ноги скажут спасибо: эти упражнения улучшат кровообращение лучше лекарств

4:04
Спорт

Регулярная физическая активность — один из самых эффективных способов улучшить кровообращение, укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риск серьезных заболеваний. По словам сосудистого хирурга доктора Алин Ламаита, правильные упражнения могут не только предотвратить проблемы, но и значительно улучшить состояние тех, кто уже столкнулся с нарушениями кровотока.

Приседания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приседания

Почему движение так важно для кровообращения?

Кровообращение — это "транспортная система" организма, которая доставляет кислород и питательные вещества к тканям и органам. Когда кровоток нарушается, возникают тяжесть в ногах, отеки, повышенная усталость и риск тромбозов. Движение же естественным образом стимулирует работу этой системы, особенно за счет активации икроножных мышц, которые выполняют роль "второго сердца", помогая крови подниматься обратно к сердцу.

Лучшие упражнения для улучшения кровообращения

Доктор Ламаита в интервью с terra.com.br рекомендует следующие типы нагрузок:

1. Ходьба

  • Почему полезна: Это простое и доступное упражнение заставляет сокращаться икроножные мышцы, что увеличивает скорость кровотока в венах и стимулирует рост новых кровеносных сосудов.
  • Как заниматься: Начните с 30 минут в день в умеренном темпе. Постепенно увеличивайте продолжительность и интенсивность.

2. Укрепление икроножных мышц

  • Примеры упражнений: Подъемы на носки (стоя или сидя), ходьба на носках, упражнения на степ-платформе.
  • Важность: Сильные икроножные мышцы эффективнее "проталкивают" кровь к сердцу, уменьшая застой в ногах.

3. Водные виды спорта (плавание, аквааэробика)

  • Преимущества: Гидростатическое давление воды действует как естественный массаж, улучшая лимфодренаж и кровообращение. Отсутствие ударной нагрузки делает эти занятия идеальными для людей с варикозом или больными суставами.

4. Силовые тренировки

  • Польза: Нормализуют артериальное давление, снижают уровень холестерина, увеличивают мышечную массу и улучшают общую выносливость.
  • Важный акцент: Упражнения на ноги (приседания, выпады) особенно полезны для профилактики тромбозов и венозных заболеваний.

Дополнительные советы для улучшения кровообращения в повседневной жизни

  • Используйте компрессионный трикотаж: Специальные носки или гольфы стимулируют кровоток во время физических нагрузок и ускоряют восстановление после них. Особенно рекомендованы тем, кто уже сталкивался с варикозом или отеками.
  • Избегайте длительного сидения или стояния: Каждые 30-40 минут делайте перерыв для небольшой разминки (например, пройдитесь по офису или выполните несколько подъемов на носки).
  • Пейте достаточно воды: Обезвоживание сгущает кровь и ухудшает ее циркуляцию.
  • Следите за питанием: Добавьте в рацион продукты, разжижающие кровь (имбирь, чеснок, жирную рыбу) и богатые антиоксидантами (ягоды, цитрусовые, зелень).

Важные предупреждения от эксперта

Только квалифицированный специалист может выявить причину нарушения кровообращения и рекомендовать подходящие именно вам упражнения и методы лечения.

"Если у вас уже есть диагностированные заболевания (варикоз, тромбоз, гипертония), обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок", — сказал доктор Алин Ламаита.

Даже низкоинтенсивные упражнения, такие как ежедневная ходьба или плавание, способны значительно улучшить кровообращение, снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и подарить вам ощущение легкости и энергии. Главное — двигаться регулярно и осознанно!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Домашние животные
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Последние материалы
Приговор от природы: почему для некоторых собак 6 лет — это уже глубокая старость
Mia Boyka замерла: слова Пугачёвой о её будущем заставили молодую певицу задуматься
Такого лимонада вы еще не пили! Свежесть лимона, острота имбиря и прохлада мяты в одном бокале.
Гладиаторские цветы могут не пережить зиму: бумага защищает их лучше всего
Дагестанский бизнес на пчёлах: метод, который ставит под сомнение медицину и здравый смысл
Колёса истории: как кофемолки и тракторы превратились в легенды автопрома
Парижский шик: эти 3 модели джинсов преобразят ваш осенний гардероб в 2025 году
Город в Южной Испании, откуда видно Африку: европейская столица кайтсёрфинга манит туристов
Гольфстрим готовится к последнему вдоху: Земля вступает в зону климатической турбулентности
Финансовые утечки начинаются на кухне: 5 предметов, которые перекрывают денежный поток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.