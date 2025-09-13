Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасная ошибка в ванной: вот почему нельзя запускать стирку и принимать душ одновременно
Ошибка, которая превратит верного защитника в угрозу: что нельзя делать при воспитании овчарки
Магазинное повидло течёт, а это держит форму даже на горячем хлебе
Легендарный Focus уходит в историю: что ждёт поклонников модели
Краснодар открывает небо: куда теперь можно улететь без пересадок и лишних трат
Эверест растёт и манит: настоящая цена вершины, о которой мечтают миллионы
Косметика с азелаиновой кислотой: безопасный способ бороться с акне и воспалением
Секреты огородников: как правильно сбраживать семена, чтобы они не потеряли силу
Наталья Штурм показала молодого супруга: разница в 24 года никого не смущает

Отжимания — просто, если знать, с чего начать: схема для тех, кто пробовал и сдался

4:17
Спорт

Отжимания — одно из самых доступных и эффективных упражнений для развития силы и выносливости. Их можно выполнять практически в любых условиях: дома, в зале или на улице. Упражнение не требует специального оборудования, а результаты видны уже после нескольких недель регулярных тренировок.

Калистеника — отжимания на брусьях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Калистеника — отжимания на брусьях

Техника выполнения

Классический вариант отжиманий начинается с положения планки: ладони на ширине плеч, корпус вытянут в прямую линию от головы до пяток. На вдохе руки сгибаются в локтях, грудь стремится коснуться пола. На выдохе корпус возвращается в исходное положение. Важно удерживать пресс в напряжении и не допускать прогибов в пояснице.

Со временем можно пробовать разные вариации: широкую или узкую постановку рук, отжимания на одной руке или с дополнительным весом. Но прежде чем усложнять упражнение, необходимо закрепить правильную технику.

Как снизить риск травм

Перед тренировкой стоит обязательно провести разминку — особенно для плечевых суставов и рук. Это подготовит мышцы к нагрузке и поможет избежать дискомфорта. Контроль дыхания также играет ключевую роль: сгибание рук — вдох, разгибание — выдох. Задержка дыхания повышает давление и может быть опасна.

Тренироваться на нестабильной поверхности — например, на фитболе — рекомендуется только опытным спортсменам. Новичкам лучше использовать твёрдую опору, чтобы избежать травм.

По возможности полезно заниматься под контролем тренера: специалист сразу укажет на ошибки и поможет быстрее освоить технику.

Противопоказания

Несмотря на универсальность, отжимания подходят не всем. При заболеваниях сердца, межпозвоночной грыже, сколиозе или проблемах с суставами нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Отжимания не рекомендуются при высокой температуре, воспалительных процессах, повышенном давлении, травмах или обострении хронических заболеваний.

Как научиться отжиматься

Начинать лучше с упрощённых вариантов: с колен или с опорой рук на возвышенность. Это позволяет постепенно укрепить мышцы и подготовить суставы. Когда техника станет привычной, можно переходить к классическим отжиманиям. В дальнейшем нагрузку легко увеличить: добавить вес, сократить паузы отдыха или освоить более сложные вариации.

Регулярность играет решающую роль. Трёх занятий в неделю достаточно, чтобы прогресс был заметен. Важно помнить о восстановлении: именно во время отдыха мышцы укрепляются и растут.

Пример программы для новичков

Первый месяц тренировок можно построить постепенно: начинать с простых вариантов и по мере укрепления мышц переходить к классическим отжиманиям.

  • Неделя 1. Начало цикла лучше провести с упрощённых вариантов. Выполняйте три подхода по восемь повторений отжиманий с колен, а затем столько же подходов по восемь повторов с опорой рук на возвышенность (например, на скамью или диван).

  • Неделя 2. Нагрузка постепенно увеличивается. Отжимания с колен и отжимания с опорой на возвышенность выполняются уже по три подхода по двенадцать повторений.

  • Неделя 3. На этом этапе количество повторов немного сокращается: по три подхода по шесть повторений в облегчённых вариантах. Но в программу добавляются классические отжимания. Их выполняйте по три подхода "до максимума" — столько раз, сколько получится при сохранении правильной техники.

  • Неделя 4. Итоговый этап программы совмещает все элементы. Выполняйте три подхода по восемь повторений отжиманий с колен, затем три подхода по восемь повторений с опорой на возвышенность. После этого переходите к классическим отжиманиям — три подхода до максимального количества повторов.

Такая схема позволяет постепенно развить силу и освоить правильную технику без перегрузки организма.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Наука и техника
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Последние материалы
Опасная ошибка в ванной: вот почему нельзя запускать стирку и принимать душ одновременно
Ошибка, которая превратит верного защитника в угрозу: что нельзя делать при воспитании овчарки
Магазинное повидло течёт, а это держит форму даже на горячем хлебе
Легендарный Focus уходит в историю: что ждёт поклонников модели
Краснодар открывает небо: куда теперь можно улететь без пересадок и лишних трат
Эверест растёт и манит: настоящая цена вершины, о которой мечтают миллионы
Косметика с азелаиновой кислотой: безопасный способ бороться с акне и воспалением
Секреты огородников: как правильно сбраживать семена, чтобы они не потеряли силу
Наталья Штурм показала молодого супруга: разница в 24 года никого не смущает
Ноги скажут спасибо: эти упражнения улучшат кровообращение лучше лекарств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.