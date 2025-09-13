Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картофель играет против хозяина: неправильное хранение оборачивается отравлением
Обычная таблетка лишает водительских прав: эти лекарства опасны за рулём
Секретное оружие против целлюлита: эти 2 упражнения творят чудеса
Фонтан на ВДНХ, который десятилетиями называют неправильно — и это не случайно
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето

Неожиданный вариант планки, который укрепляет корпус и исправляет сутулость

Спорт

Упражнение "шаги в обратную планку" можно назвать усложнённой версией классической обратной планки. Здесь нагрузка на мышцы живота и плечи возрастает за счёт движений ног, что делает его особенно эффективным для тех, кто хочет совместить статическую работу и динамику.

Шаги в обратную планку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шаги в обратную планку

Техника выполнения

Начинать стоит с базового варианта. Сядьте на пол, согните ноги в коленях и поставьте стопы немного дальше их линии. Ладони разместите за спиной, пальцы могут быть направлены либо к себе, либо в стороны — как удобнее. На выдохе оттолкнитесь руками и стопами, поднимите таз и выровняйте тело в линию. В этом положении начинайте поочерёдно шагать ногами вперёд, стараясь удерживать пресс в напряжении и не допуская провалов таза.

Если нагрузка на запястья ощущается слишком сильно, можно попробовать облегчённый вариант — на предплечьях. Техника почти не меняется: локти упираются в пол немного позади плеч, предплечья лежат параллельно друг другу. В этом положении корпус также поднимается, и выполняются шаги ногами.

Тем, кто хочет усилить работу пресса, подойдёт усложнённый вариант. После подъёма таза можно не только шагать ногами, но и поочерёдно подтягивать колени к груди. Такое движение увеличивает нагрузку на мышцы живота и требует больше контроля.

В чём польза

Главное достоинство упражнения — активация мышц живота. Здесь они работают как стабилизаторы: удерживают корпус и сопротивляются дестабилизации, которую создают шаги. Помимо этого, упражнение хорошо влияет на плечевые суставы. За счёт того что руки находятся в разгибании, грудные мышцы получают мягкое растяжение, а осанка постепенно улучшается. Многие отмечают, что регулярное выполнение помогает бороться с сутулостью и делает плечи более подвижными.

Когда и как выполнять

Включать шаги в обратную планку можно как в середине тренировки, так и в её завершении. Достаточно двух-трёх подходов по восемь-двенадцать повторений. Между подходами полезно делать короткий отдых примерно в полминуты, чтобы не перегружать мышцы и сохранять технику.

Такое упражнение может стать отличным дополнением к комплексу для укрепления корпуса. Оно гармонично сочетается с классическими планками, скручиваниями и упражнениями на пресс с фитболом. При регулярном выполнении шаги в обратную планку помогают развить не только силу, но и координацию, а также улучшают осанку.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето
Зебры лишаются полос — саванна готовится к невидимой катастрофе
Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст
Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд
По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова
Пещера крови: археологи нашли останки майя с жуткими следами ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.