Тренировки выматывают тело, но именно потеря этого вещества опаснее всего

3:55
Спорт

Сердце спортсмена ежедневно выдерживает нагрузки, которые трудно сравнить с обычной жизнью. Долгие пробежки, многокилометровые велотренировки или интенсивные интервалы требуют от сердечно-сосудистой системы высочайшей выносливости. Именно поэтому современные исследования в кардиологии приобретают особое значение для атлетов: они показывают, как небольшие изменения в биохимии крови способны снизить риск опасных аритмий и повысить безопасность тренировок.

Девушка занимается фитнесом с утяжелителями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка занимается фитнесом с утяжелителями

Почему калий так важен

Калий — это не просто микроэлемент из списка полезных веществ. Он регулирует электрические процессы в сердце, контролирует работу клеточных мембран и участвует в формировании ритма сердечных сокращений. При его дефиците сердце теряет стабильность: может развиться тахикардия, фибрилляция или даже остановка. При избытке ситуация не лучше — слишком высокий уровень калия способен вызвать асистолию.

Для спортсменов баланс особенно критичен. Интенсивные тренировки увеличивают потери калия с потом и мочой, а диуретики, которые иногда применяются для "сгонки веса", ещё больше усугубляют проблему.

Что показало исследование POTCAST

Новое клиническое исследование, проведённое в Дании, стало настоящим прорывом. Оно охватило 1200 пациентов с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами. Цель — проверить, снизит ли поддержание высокого нормального уровня калия (4,5-5,0 ммоль/л) риск серьёзных аритмий и госпитализаций.

Результаты оказались впечатляющими:

  • в "калиевой" группе события вроде желудочковой тахикардии или необходимости в срочной терапии ИКД происходили у 22,7% участников, тогда как в контрольной — у 29,2%;

  • число госпитализаций из-за аритмий было меньше (6,7% против 10,7%);

  • серьёзных осложнений вроде гиперкалиемии почти не зафиксировали.

Вывод очевиден: грамотное поддержание калия на верхней границе нормы помогает снизить нагрузку на сердце и риск внезапных аритмий.

Как в исследовании поддерживали калий

Участникам назначали антагонисты минералокортикоидных рецепторов, добавки калия и корректировали диету. Важным шагом было снижение или отказ от калий-выводящих диуретиков. За 85 дней большинству удалось достичь целевых значений.

Все пациенты регулярно сдавали анализы крови — именно этот контроль позволил избежать опасных последствий.

FAQ

Какой уровень калия считается оптимальным?
В исследовании наилучшие результаты показал диапазон 4,5-5,0 ммоль/л.

Можно ли обойтись только диетой?
В лёгких случаях — да, но при повышенных нагрузках или рисках обычно требуется комбинация: питание + добавки.

Нужны ли спортсменам специальные препараты?
Назначение препаратов должно быть строго под контролем врача. В исследовании применялись антагонисты минералокортикоидных рецепторов.

Исторический контекст

Интерес к роли калия в работе сердца возник ещё в середине XX века. Тогда врачи заметили, что у пациентов с низким уровнем этого электролита чаще случаются аритмии. В 70-80-е годы появились первые рекомендации контролировать калий у кардиологических больных. Однако впервые столь масштабное исследование, ориентированное на долгосрочные эффекты и высокий нормальный диапазон, было проведено именно в последние годы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
