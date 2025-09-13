Цветные полоски на коже атлетов: зачем клеят тейпы и почему вокруг них столько споров

3:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы замечали яркие полоски на теле спортсменов, то наверняка знаете о кинезиотейпах. Эти эластичные ленты используют для поддержки мышц и суставов во время тренировок и восстановления. Метод называется кинезиотейпированием и остаётся предметом дискуссий: одни считают его полезным инструментом, другие указывают на слабую доказательную базу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кинезиотейпы на плече

Как работают тейпы

Лента из хлопка и нейлона покрыта гипоаллергенным клеем, который фиксируется на коже и позволяет носить тейп несколько дней. За счёт эластичности он не ограничивает движения. Считается, что тейпы воздействуют сразу на несколько систем: стимулируют кожные рецепторы, немного уменьшают болевые сигналы, улучшают микроциркуляцию и лимфодренаж. В некоторых случаях наблюдается даже лёгкое увеличение пространства в суставе, что снижает нагрузку. На практике это выражается в уменьшении боли и отёков, а также в поддержке подвижности, хотя эффект чаще кратковременный.

Для чего их используют

Кинезиотейпы нашли применение в спорте и медицине. Атлеты применяют их для стабилизации суставов, профилактики травм и поддержки во время соревнований. В реабилитации тейпы помогают снизить боль при растяжениях, уменьшить нагрузку на повреждённые ткани и ускорить восстановление после операций. Их иногда используют и в косметологии — для уменьшения отёков и улучшения микроциркуляции, особенно в сочетании с массажем.

Эффективность

Научные данные остаются противоречивыми. Систематические обзоры показывают, что тейпы действительно могут облегчать боль и улучшать функциональность в первые дни после травм. Однако долгосрочных преимуществ перед традиционными методами лечения не выявлено. Реакция зависит от конкретной травмы, техники наложения и даже от психологического эффекта: спортсмены нередко чувствуют себя увереннее просто потому, что тейп есть на теле.

Ограничения и риски

Кинезиотейпы не стоит рассматривать как универсальное средство. Их нельзя применять при опухолях, тромбозе, инфекциях и на повреждённой коже. У части людей встречается аллергия на клей, из-за чего появляются раздражения. Поэтому врачи рекомендуют сначала протестировать небольшой кусочек тейпа на коже. Главный риск — самостоятельное использование без знаний анатомии и техники, когда лента наклеена неправильно и не приносит пользы.

Что важно помнить

Тейпы не заменяют физиотерапию, лечебную гимнастику и медикаментозное лечение. Они могут быть полезны как вспомогательный метод, но в одиночку серьёзные травмы не вылечат. Чтобы снизить риски и получить результат, накладывать их должен специалист.