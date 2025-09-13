Спортзал прямо в офисе: 5 простых движений, которые помогут вашему телу, даже если вы сидите весь день

1:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Денис Рябков специально для тех, кто весь день проводит за компьютером, составил простой, но эффективный комплекс упражнений прямо для офиса. Его слова приводит "Пятый канал".

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лень

По словам специалиста, малоподвижный образ жизни стал настоящей проблемой современности: сидячая работа ухудшает осанку, замедляет метаболизм, повышает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Но решение есть — регулярные короткие тренировки, которые можно выполнять без спортзала и специального оборудования.

Для занятий подойдут только офисный стол, устойчивый стул и две бутылки воды, которые заменят гантели.

Топ-5 упражнений для офисных работников:

отжимания от возвышенности (например, от стола или подоконника),

приседания,

обратные отжимания от стула,

подъём веса (бутылки с водой) перед собой,

классические прыжки "джампинг-джек" ("ноги врозь, руки врозь").

Тренер подчёркивает: начинать нужно с лёгкой разминки, чтобы разогреть мышцы и подготовить суставы.

Оптимальный формат — выполнять комплекс в пять кругов в течение дня. Но не подряд:

первый круг — утром, сразу после прихода в офис,

второй — перед обедом,

третий — после обеда,

четвёртый и пятый — ближе к концу рабочего дня.

Такой режим позволяет "разбить" рабочие часы, снизить нагрузку на спину и шею, улучшить кровообращение и повысить уровень энергии без кофеина.

Рябков отмечает: регулярная практика таких мини-тренировок поможет не только укрепить мышцы и суставы, но и избавиться от хронической усталости, которая неизбежно накапливается у офисных сотрудников.