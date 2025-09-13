Спортзал прямо в офисе: 5 простых движений, которые помогут вашему телу, даже если вы сидите весь день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фитнес-тренер Денис Рябков специально для тех, кто весь день проводит за компьютером, составил простой, но эффективный комплекс упражнений прямо для офиса. Его слова приводит "Пятый канал".

По словам специалиста, малоподвижный образ жизни стал настоящей проблемой современности: сидячая работа ухудшает осанку, замедляет метаболизм, повышает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Но решение есть — регулярные короткие тренировки, которые можно выполнять без спортзала и специального оборудования.

Для занятий подойдут только офисный стол, устойчивый стул и две бутылки воды, которые заменят гантели.

Топ-5 упражнений для офисных работников:

  • отжимания от возвышенности (например, от стола или подоконника),
  • приседания,
  • обратные отжимания от стула,
  • подъём веса (бутылки с водой) перед собой,
  • классические прыжки "джампинг-джек" ("ноги врозь, руки врозь").

Тренер подчёркивает: начинать нужно с лёгкой разминки, чтобы разогреть мышцы и подготовить суставы.

Оптимальный формат — выполнять комплекс в пять кругов в течение дня. Но не подряд:

  • первый круг — утром, сразу после прихода в офис,
  • второй — перед обедом,
  • третий — после обеда,
  • четвёртый и пятый — ближе к концу рабочего дня.

Такой режим позволяет "разбить" рабочие часы, снизить нагрузку на спину и шею, улучшить кровообращение и повысить уровень энергии без кофеина.

Рябков отмечает: регулярная практика таких мини-тренировок поможет не только укрепить мышцы и суставы, но и избавиться от хронической усталости, которая неизбежно накапливается у офисных сотрудников.

