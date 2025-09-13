Спортзал прямо в офисе: 5 простых движений, которые помогут вашему телу, даже если вы сидите весь день

Фитнес-тренер Денис Рябков специально для тех, кто весь день проводит за компьютером, составил простой, но эффективный комплекс упражнений прямо для офиса. Его слова приводит "Пятый канал".
По словам специалиста, малоподвижный образ жизни стал настоящей проблемой современности: сидячая работа ухудшает осанку, замедляет метаболизм, повышает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Но решение есть — регулярные короткие тренировки, которые можно выполнять без спортзала и специального оборудования.
Для занятий подойдут только офисный стол, устойчивый стул и две бутылки воды, которые заменят гантели.
Топ-5 упражнений для офисных работников:
Тренер подчёркивает: начинать нужно с лёгкой разминки, чтобы разогреть мышцы и подготовить суставы.
Оптимальный формат — выполнять комплекс в пять кругов в течение дня. Но не подряд:
Такой режим позволяет "разбить" рабочие часы, снизить нагрузку на спину и шею, улучшить кровообращение и повысить уровень энергии без кофеина.
Рябков отмечает: регулярная практика таких мини-тренировок поможет не только укрепить мышцы и суставы, но и избавиться от хронической усталости, которая неизбежно накапливается у офисных сотрудников.
