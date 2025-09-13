Антитренировки: фитнес-революция для тех, кто хочет худеть, ничего не делая

Журналисты Men Today уверены: похудеть и укрепить здоровье можно даже без изнуряющих тренировок. На помощь приходят так называемые "антитренировки" — методика LISS, которая уже завоевала популярность во всём мире.

Похудение

LISS (Low Intensity Steady State) — это кардио в низком темпе, выполняемое в устойчивом состоянии. В отличие от модных интенсивных HIIT-программ, здесь нет изнуряющих спринтов и тяжёлых нагрузок. Всё строится на умеренном ритме, когда сердце работает на уровне примерно половины от максимального пульса.

Такой подход идеально подходит новичкам, людям после травм и тем, кто хочет худеть без риска "сгореть" от перетренированности. Но самое интересное — эффективность LISS подтверждена наукой.

Исследования показали: регулярные низкоинтенсивные тренировки снижают давление, улучшают работу мозга, укрепляют суставы и снижают риск хронических заболеваний. Это не только способ сбросить вес, но и залог долгосрочного здоровья.

Форматы LISS просты и доступны каждому: быстрая ходьба, спокойное плавание, лёгкая езда на велосипеде или прогулки по парку. Главное правило — регулярность и контроль пульса.

Именно поэтому методику называют "антитренировкой": она даёт результат без изматывающих рывков, а нагрузка ощущается как естественная часть жизни. Для тех, кто устал от моды на экстремальный фитнес, LISS может стать настоящим открытием.