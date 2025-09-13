Забудьте про аптеку: назван натуральный способ улучшить мужское здоровье после 30 лет

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Виктория Вакулина уверена: после 30 лет мужчине нельзя полагаться только на молодость и "авось". Чтобы сохранить силу, энергию и здоровье, нужно менять подход к тренировкам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женские страхи в интиме

Эксперт подчеркнула, что ключевую роль играют силовые тренировки. Они не только формируют рельефное тело, но и запускают механизмы, которые напрямую связаны с мужским здоровьем: улучшают чувствительность тканей к инсулину, стимулируют выработку тестостерона и гормона роста, помогают поддерживать кости и мышцы крепкими.

По словам Вакулиной, базу программы должны составлять приседания, тяги, жимы и упражнения на корпус. Но одних "железных" нагрузок мало: для профилактики болей в коленях и пояснице обязательно нужно добавлять мобильность и растяжку минимум три раза в неделю.

Также тренер советует не игнорировать кардио. 20-30 минут активной ходьбы, плавания или езды на велосипеде несколько раз в неделю значительно снижают риск сердечно-сосудистых проблем и помогают держать организм в тонусе, пишет Men Today.