Спорт для занятых женщин: эти эффективные упражнения заменят поход в спортзал

5:30
Спорт

Повседневная жизнь современной женщины полна дел, обязанностей и обязательств, которые часто не позволяют нам найти время для регулярных походов в спортзал. Если вы постоянно в разъездах между работой, семьёй и другими делами, найти время на тренировку может быть сложно. Однако это не значит, что стоит отказываться от фитнеса. Тренировки дома могут быть такими же эффективными, как и в спортзале, если знать, как это делать.

Женщина в спортивном костюме дома
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в спортивном костюме дома

Ставьте реалистичные цели

Прежде чем начать заниматься спортом, важно чётко понимать, чего вы хотите достичь. Постановка реалистичных и достижимых целей поможет вам сохранять мотивацию и лучше планировать тренировки.

Хотите ли вы похудеть, подтянуть мышцы или просто поддерживать форму? Каждая цель требует своего подхода, поэтому важно знать, к чему вы стремитесь.

Для начала обязательно ставьте небольшие цели, которые будут мотивировать вас продолжать тренировки.

Например, "Я буду тренироваться три раза в неделю по 20 минут". Вы можете постепенно увеличивать сложность и продолжительность тренировок по мере того, как будете чувствовать себя более комфортно. Идея заключается в том, чтобы сначала выработать привычку, а затем улучшить её.

Выбирайте короткие, но интенсивные тренировки

Вам не обязательно тратить часы на тренировки, чтобы добиться видимых результатов. Если вы занятая женщина и постоянно в движении, то решение — это экономящая время, но эффективная тренировка.

Используйте принцип ВИИТ (высокоинтенсивных интервальных тренировок), который сочетает интенсивные нагрузки с короткими перерывами. Такие тренировки ускоряют метаболизм и сжигают калории даже без физических нагрузок.

Пример ВИИТ-тренировки, которую вы можете попробовать дома:

  1. 30 секунд приседаний
  2. 30 секунд отжиманий
  3. 30 секунд подтягиваний
  4. 30 секунд упражнений "альпинист"

Повторите этот комплекс четыре-пять раз с минутным перерывом между каждым комплексом. Вся тренировка займёт меньше 20 минут, но руки всё равно вспотеют.

Тренировки с собственным весом

Нет гантелей или другого инвентаря дома? Не проблема! Тренировки с собственным весом — отличный способ укрепить мышцы, улучшить равновесие и гибкость.

Включите в свою тренировку такие упражнения, как приседания, выпады, отжимания, планки или мостики. Эти упражнения задействуют разные группы мышц, и вы можете комбинировать их, чтобы составить полноценный план тренировок.

Если у вас есть всего несколько минут, попробуйте простой подход: 10 приседаний, 10 отжиманий, 10 выпадов на каждую ногу и 30 секунд планки. Повторите три раза. Эта тренировка займёт около 10 минут, но ваши мышцы будут вам благодарны.

Попробуйте йогу

Йога и растяжка — это не только успокоение ума. У них множество преимуществ. Это отличная техника для улучшения баланса, гибкости и расслабления. Если у вас есть всего 10 минут, вы можете выполнить быстрый комплекс упражнений, чтобы расслабить мышцы после долгого дня.

Начните с простых поз, таких как поза кошки-коровы, поза ребёнка или поза собаки мордой вниз.

Добавьте несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем посидите на коврике в безмолвной медитации. Эта практика поможет вам поддерживать не только физическое здоровье, но и душевное благополучие.

Привлекайте всю семью

Если из-за семьи кажется, что найти время на занятия спортом невозможно, попробуйте включить их в свои тренировки. Дети любят двигаться, и совместные тренировки могут быть увлекательными и мотивирующими. Вы можете вместе выполнять простые упражнения, играть в мяч или бегать.

Семейные тренировки имеют множество преимуществ: вы не только будете поддерживать форму, но и проведете время с близкими. Кроме того, это привьёт вашим детям здоровые привычки и любовь к спорту.

Помните о последовательности

Ключ к успеху — последовательность. Найдите время для занятий спортом каждую неделю и придерживайтесь его. Даже если у вас всего 10 минут в день, лучше заниматься регулярно, чем заниматься долгими и интенсивными тренировками.

Составьте чёткий график и записывайте тренировки в дневник, как и любые другие важные дела. Вы также можете назначить небольшую награду за каждую пройденную неделю — будь то новый вид спорта, ароматная ванна или вечер с любимой книгой.

Избегайте стереотипов

Чтобы тренировки приносили удовольствие и не теряли мотивацию, старайтесь их разнообразить. Варьируйте разные виды упражнений, например, кардио, силовые тренировки, йогу или танцы.

Вы также можете попробовать разные онлайн-тренировки или приложения, которые предлагают новые упражнения и задачи.

Стереотипы могут быстро привести к потере мотивации, поэтому не бойтесь экспериментировать и открывать для себя новые способы двигаться.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
