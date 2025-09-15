Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Расчёсывание без слёз: правильный подход к спутанным волосам в домашних условиях
В Херсонской области стартует туристическая революция: первые штрихи курортного будущего
Как Виктория Боня добилась эффекта стеклянной кожи: удивительные бьюти-советы звезды
Секрет хрустящей картошки фри: добавляем этот простой ингредиент в масло — результат вас поразит
Эти 5 вещей превратят ваши открытые полки в хаос: избавьтесь от них немедленно
Швейцарский гигант покидает родину? UBS грозит переездом в США
Участок стареет без травы: осенний посев возвращает молодость зелёному ковру
Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего
Баклажаны больше не будут жирными: вот что нужно сделать перед жаркой — секрет раскрыт

Ягодицы как две булочки : эти 4 эффективных упражнения можно выполнять даже дома

Спорт

Если вы хотите упругие и округлые ягодицы, вам точно не нужно ходить в спортзал. Есть несколько упражнений, которые вы легко можете выполнять дома. Результаты будут такими же эффективными, как и при занятиях в "тренажёрке".

выпады
Фото: freepik
выпады

Посещение фитнес-центров — довольно неприятное занятие для многих женщин. Это весьма специфическая среда, в которой часто чувствуешь себя некомфортно. Однако эпоха COVID-19 показала, что эффективно тренироваться можно даже дома. Эти упражнения вы легко сможете выполнять прямо у себя дома.

Как правильно укрепить ягодицы?

Прежде чем перейти к самим упражнениям, необходимо понять, как и зачем укреплять ягодицы. Эстетический аспект — лишь мнимая "вишенка на торте".

Когда ягодичные мышцы ослаблены, они могут играть довольно большую роль в болях в спине, которые беспокоят значительную часть населения. Поэтому, даже если это упражнения, направленные на ягодицы, не забывайте активно укреплять корпус.

Старайтесь не слишком напрягать поясничные разгибатели и не округляйте и не сгибайте спину неестественно. И, прежде всего, не забывайте о правильном дыхании.

Вопрос в том, какова ваша цель: если вы хотите укрепить ягодицы, выполняйте упражнения медленно и плавно.

Если ваша цель — увеличить объём, нужно постепенно увеличивать интенсивность и нагрузку.

Сгибание ног стоя или на полу

  1. Встаньте на одну ногу — для лучшего равновесия обопритесь руками о стену.
  2. Вытяните другую ногу, которая не стоит на ноге, и отведите её назад. Выдыхайте, двигаясь медленно и плавно.
  3. Выполняйте движение только до упора.
  4. При максимальном сгибании ног вы должны чувствовать напряжение и работу ягодичных мышц. Следите за тем, чтобы таз не вращался, не прогибался в спине, но при этом активно задействовали мышцы кора.
  5. Повторите упражнение 10-15 раз по 3 подхода.

В качестве бонуса вы можете добавить лёгкое колебание, которое ещё больше задействует мышцы.

Альтернативный вариант — начать не стоя, а на четвереньках. Убедитесь, что ваши ладони находятся под плечами, а руки и ноги образуют угол 90 градусов. Принцип упражнения тот же: поднимите прямую или согнутую ногу вверх.

Приседания

Хотя это классика, которую мы хорошо помним со школьной физкультуры, приседания — одно из самых эффективных упражнений. Они сложные, то есть задействуют одновременно несколько групп мышц и суставов.

  1. Исходное положение — ноги на ширине таза или чуть шире. Распределите вес равномерно по всей поверхности стоп, чтобы ни одна часть тела не отрывалась от пола во время выполнения упражнения. Спину держите прямо, голова — продолжением позвоночника.
  2. Определите глубину приседания так, чтобы спина оставалась прямой, а стопы — приклеенными к полу.
  3. Ваша цель — опустить бёдра ниже колен. Задержитесь в приседе на 1-2 секунды и выпрямитесь на выдохе.
  4. Повторите движение, контролируя движения, примерно 10-15 раз в 3 подхода.

Подъём таза от пола

По-английски это упражнение называется "ягодичный мостик", возможно, потому что оно напоминает мостик. Не волнуйтесь, выполнять его очень просто.

  1. Лягте на пол (в идеале на коврик) и расположите руки вдоль тела, ладонями к полу. Согните ноги в коленях так, чтобы можно было на них опереться, при этом стопы должны быть полностью прижаты к полу.
  2. Затем, выдохнув, поднимите туловище. Ноги, плечи и голова остаются прижатыми к коврику.
  3. В верхнем положении напрягите ягодицы и задержитесь на несколько секунд.
  4. Затем опустите тело вниз.
  5. Повторите движение несколько раз, желательно в подходах по такому же количеству повторений, как и в предыдущих упражнениях.

Следите за тем, чтобы спина не прогибалась.

Выпады

Всегда выполняйте выпады медленно и подконтрольно.

  1. Исходное положение — стоя, из которого вы делаете шаг вперёд или назад. Выпад вперёд должен быть таким образом, чтобы бедро передней ноги оказалось в горизонтальном положении с ковриком.
  2. Задняя нога автоматически поднимется на носок и согнётся в колене. Оба колена должны образовать угол 90 градусов.
  3. Затем выполните выпады назад по тому же принципу.
  4. Следите за тем, чтобы колени не заворачивались внутрь, а, наоборот, старайтесь слегка развести их в стороны.
  5. Прямая спина и ровное дыхание также важны в этом случае.
  6. Повторите упражнение по 15 раз на каждую ногу в 3 подхода.

Имейте в виду, что это упражнение не подходит, если вы страдаете от боли в коленях или суставах.


Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Участок стареет без травы: осенний посев возвращает молодость зелёному ковру
Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего
Баклажаны больше не будут жирными: вот что нужно сделать перед жаркой — секрет раскрыт
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Садальский растоптал попрошаек в интернете: блогерам досталось от артиста
Списал задолженность — остался без зарплаты: что реально ждёт должника
Секрет фитнес-гуру: вот зачем они катаются на пенном ролике и вам советуют
Уголь в косметике: для каких типов кожи он действительно подходит
Завтрак обманул сов и жаворонков: вот кто действительно живёт дольше и почему час решает судьбу
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.