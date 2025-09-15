Ягодицы как две булочки : эти 4 эффективных упражнения можно выполнять даже дома

Если вы хотите упругие и округлые ягодицы, вам точно не нужно ходить в спортзал. Есть несколько упражнений, которые вы легко можете выполнять дома. Результаты будут такими же эффективными, как и при занятиях в "тренажёрке".
Посещение фитнес-центров — довольно неприятное занятие для многих женщин. Это весьма специфическая среда, в которой часто чувствуешь себя некомфортно. Однако эпоха COVID-19 показала, что эффективно тренироваться можно даже дома. Эти упражнения вы легко сможете выполнять прямо у себя дома.
Прежде чем перейти к самим упражнениям, необходимо понять, как и зачем укреплять ягодицы. Эстетический аспект — лишь мнимая "вишенка на торте".
Когда ягодичные мышцы ослаблены, они могут играть довольно большую роль в болях в спине, которые беспокоят значительную часть населения. Поэтому, даже если это упражнения, направленные на ягодицы, не забывайте активно укреплять корпус.
Старайтесь не слишком напрягать поясничные разгибатели и не округляйте и не сгибайте спину неестественно. И, прежде всего, не забывайте о правильном дыхании.
Вопрос в том, какова ваша цель: если вы хотите укрепить ягодицы, выполняйте упражнения медленно и плавно.
Если ваша цель — увеличить объём, нужно постепенно увеличивать интенсивность и нагрузку.
В качестве бонуса вы можете добавить лёгкое колебание, которое ещё больше задействует мышцы.
Альтернативный вариант — начать не стоя, а на четвереньках. Убедитесь, что ваши ладони находятся под плечами, а руки и ноги образуют угол 90 градусов. Принцип упражнения тот же: поднимите прямую или согнутую ногу вверх.
Хотя это классика, которую мы хорошо помним со школьной физкультуры, приседания — одно из самых эффективных упражнений. Они сложные, то есть задействуют одновременно несколько групп мышц и суставов.
По-английски это упражнение называется "ягодичный мостик", возможно, потому что оно напоминает мостик. Не волнуйтесь, выполнять его очень просто.
Следите за тем, чтобы спина не прогибалась.
Всегда выполняйте выпады медленно и подконтрольно.
Имейте в виду, что это упражнение не подходит, если вы страдаете от боли в коленях или суставах.
