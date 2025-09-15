Секрет фитнес-гуру: вот зачем они катаются на пенном ролике и вам советуют

3:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Возможно, вы замечали в спортзале странный пенный ролик и задавались вопросом, для чего он нужен. Этот маленький помощник обладает несколькими функциями, которые делают его отличным выбором для использования. Не только в спортзале, но и дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksander Durkiewicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фоам-роллер

Когда-то пенные ролики были лишь частью оборудования фитнес-центров, оздоровительных центров или физиотерапевтических кабинетов. Однако в последние годы их популярность настолько возросла, что они стали неотъемлемой частью дома каждого, кто хоть немного близок к активному и здоровому образу жизни.

Это универсальный инструмент, который можно использовать как для эффективных домашних тренировок, так и для борьбы с болью в спине и даже целлюлитом. Если вы совсем не знакомы с пенными роликами, самое время познакомиться с ними поближе и, возможно, приобрести один для дома.

Что такое пенный ролик?

Это универсальный и многофункциональный спортивный аксессуар, изначально известный своей способностью предотвращать травмы, активизировать мышцы и способствовать их восстановлению. Однако, как это часто бывает, этот небольшой и незаметный инструмент скрывает в себе гораздо больше.

Его используют не только до и после тренировки, но и во время неё. Кроме того, он эффективно помогает при неприятных болях в спине и, по разным данным, даже уменьшает неровности на коже, связанные с целлюлитом.

Ролики доступны разной длины и конструкции — от мягких до жёстких. Некоторые модели имеют рельефные выступы, которые определяют разную интенсивность массажа. То есть, чем меньше выступы, тем мягче массаж. Напротив, более крупные выступы обеспечивают больший эффект и, за счёт более интенсивного давления, сильнее воздействуют на мышцы.

Для чего можно использовать пенный ролик?

Самая известная функция этого инструмента — активация и восстановление мышц, поэтому его можно использовать перед тренировкой или, наоборот, после интенсивной физической активности, что приятно расслабит мышцы.

Как это делать? Просто "прокатывайте" роликом определённую область. Для достижения желаемого эффекта необходимо прилагать определённое давление. Например, если вы хотите помассировать заднюю поверхность бёдер, сядьте на пол и поместите ролик под бёдра. Оторвите руки от пола и массируйте подколенные сухожилия вперёд и назад. В интернете вы найдёте подробные инструкции о том, как эффективно массировать каждую часть тела.

Регулярный массаж пенным роликом также способствует улучшению крово- и лимфообращения в организме. Кроме того, он способствует оттоку жидкости и уменьшает задержку жидкости в организме, что беспокоит многих женщин, особенно тех, кто переживает гормональные изменения.

Регулярный массаж под давлением также может уменьшить проявления целлюлита и так называемой апельсиновой корки на бедрах и ягодицах. Кроме того, ролик можно использовать в качестве вспомогательного средства для домашних упражнений. С помощью пенного ролика вы можете легко выполнять упражнения для укрепления мышц кора и укрепления глубокой стабилизирующей системы.

Кому подходит пенный ролик?

Главное преимущество этого маленького помощника в том, что он подходит всем. Независимо от того, являетесь ли вы полным новичком в спорте, опытным спортсменом или давним поклонником, пенный ролик — это инструмент, которым может пользоваться каждый.

Есть целый список различных упражнений, растяжек и массажей, которые вы можете выполнять в соответствии со своим уровнем подготовки — от самых простых до самых интенсивных. Одним словом, пенный ролик найдёт своё место для каждого из нас.