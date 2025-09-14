Как сохранить летнюю фигуру круглый год? Эти советы помогут оставаться в форме в любое время года

Спорт

Вы из тех женщин, кто пытается привести себя в форму к купальному сезону, ценой изнурительных диет и интенсивных тренировок? "Летнее тело" — это далеко не просто сезонное явление. Ниже расскажем, как поддерживать форму осенью и зимой.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в купальнике

В мире есть две группы людей: те, кто поддерживает форму круглый год, и те, кто регулярно паникует перед каждым купальным сезоном. Если вы относитесь ко второй группе, у нас есть простые советы, как раз и навсегда разорвать этот порочный круг.

Всё в твоей голове

"До лета ещё полно времени", — эту фразу вы наверняка слышали от кого-то. Возможно, даже сами её произносили. И не раз, а каждый год.

Конечно же, лето — это сезон купальников, когда мы открываем своё тело больше, чем в остальное время года. Именно поэтому значительная часть населения лихорадочно пытается привести себя в форму и сбросить лишние килограммы как раз перед этим периодом. Результат? Жесткие, длительные и неэффективные диеты, результаты которых в большинстве случаев сводятся на нет к началу сезона барбекю.

Вместе с ними идут интенсивные, часто чрезмерные физические нагрузки. И как только заканчивается сезон купальников, мы возвращаемся к старому образу жизни, и все наши усилия идут насмарку. И так продолжается каждый год. Возможно, это напоминает вам о ком-то из ваших знакомых. А может быть, даже о вас самих.

Самый важный аспект в этом отношении — настрой. Это может показаться банальностью, но поверьте, всё дело в вашей голове. Цель не в том, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше всего только летом. Цель — поддерживать постоянный настрой, который будет устойчивым в долгосрочной перспективе. И если вы всё же хотите приложить больше усилий к лету, поверьте, это значительно упростит задачу.

Составление диеты 80:20

Питание играет важную роль. Не пугайтесь, никто не просит вас соблюдать строгую диету, есть только овощи и пить только воду. Всё дело в балансе, и в данном случае он актуален вдвойне.

Постарайтесь включить правило 80:20 в свои пищевые привычки. Что это значит? 80% вашего рациона должно состоять из сбалансированной пищи, богатой витаминами и питательными веществами, необходимыми организму. Остальные 20% — это не столь сбалансированная пища. Это значит, что найдётся место для любимого пирожного с кофе, освежающего мороженого или хрустящей жареной картошки фри. Но здесь действует важное правило: во всём должна быть мера.

Включайте движение в свою повседневную жизнь

Спорт и физические упражнения — это не только неприятное потоотделение в фитнес-центре. Движение можно легко включить в повседневную жизнь. Вместо того, чтобы ехать на эскалаторе, поднимитесь по лестнице или выйдите из трамвая на одну остановку раньше и пройдите оставшуюся часть пути пешком.

Также стоит найти вид спорта, который вам по душе — это значит, что вы не будете воспринимать его как "обязанность", а как хобби, на которое вам нравится тратить время.