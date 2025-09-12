Кисляк заставил ЦСКА раскошелиться: условия нового контракта — беспрецедентный случай для клуба

Агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Александр Маньяков раскрыл детали нового контракта своего клиента. По его словам, руководство клуба пошло на беспрецедентный шаг.

Фото: flickr.com by Dmitry Burdonov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Матвей Кисляк

"Роман Бабаев говорил мне, что это беспрецедентный случай для ЦСКА: зарплату поднимают без увеличения срока контракта. Теперь Матвей получает на уровне лидеров команды. Это говорит о большой любви и доверии клуба к Кисляку", — заявил Маньяков в комментарии Sports.ru.

Это решение руководства армейцев стало заслуженной наградой для 20-летнего хавбека. В текущем сезоне чемпионата России Кисляк демонстрирует яркую игру: в семи проведенных матчах он отдал три голевые передачи и забил два мяча. Кроме того, недавно он забил свой дебютный гол за сборную России в товарищеском матче против Катара (4:1).

Успехи молодого футболиста не остались незамеченными за рубежом. Ранее СМИ сообщали о интересе к Кисляку со стороны ведущих турецких клубов — "Фенербахче" и "Бешикташа". Однако повышение зарплаты до уровня лидеров со стороны ЦСКА явно демонстрирует намерение клуба сохранить перспективного игрока.

Уточнения

Матвей Алексеевич Кисляк (род. 26 июля 2005, Старый Оскол, Белгородская область) — российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России.

