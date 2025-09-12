Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полная инструкция по обезвреживанию гиперактивной собаки: от питания до интеллектуальных игр
Экономический капкан для Китая и Индии: Вашингтон готовит шаг, от которого загоняют ЕС в ловушку
Старый рецепт из бабушкиной аптечки: домашний сироп от кашля готовится из продуктов, которые всегда под рукой
Осень ворвалась в интерьер: 7 оттенков, которые сделают ваш дом теплее и уютнее
Это пересечение колец Сатурна случается раз в 15 лет: зрелище, которое не рекомендуется пропускать
Народный вариант салата Цезарь, который не стыдно поставить даже на праздничный стол
Этот двигатель убивает ликвидность авто: покупатели обходят его стороной
Первые яблоки сезона: какие сорта дарят вкус лета и никогда не подводят садоводов
Осень в золоте, горы в дымке: ноябрь становится сказкой в этих городах России

Кисляк заставил ЦСКА раскошелиться: условия нового контракта — беспрецедентный случай для клуба

1:18
Спорт

Агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Александр Маньяков раскрыл детали нового контракта своего клиента. По его словам, руководство клуба пошло на беспрецедентный шаг.

Матвей Кисляк
Фото: flickr.com by Dmitry Burdonov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Матвей Кисляк

"Роман Бабаев говорил мне, что это беспрецедентный случай для ЦСКА: зарплату поднимают без увеличения срока контракта. Теперь Матвей получает на уровне лидеров команды. Это говорит о большой любви и доверии клуба к Кисляку", — заявил Маньяков в комментарии Sports.ru.

Это решение руководства армейцев стало заслуженной наградой для 20-летнего хавбека. В текущем сезоне чемпионата России Кисляк демонстрирует яркую игру: в семи проведенных матчах он отдал три голевые передачи и забил два мяча. Кроме того, недавно он забил свой дебютный гол за сборную России в товарищеском матче против Катара (4:1).

Успехи молодого футболиста не остались незамеченными за рубежом. Ранее СМИ сообщали о интересе к Кисляку со стороны ведущих турецких клубов — "Фенербахче" и "Бешикташа". Однако повышение зарплаты до уровня лидеров со стороны ЦСКА явно демонстрирует намерение клуба сохранить перспективного игрока.

Уточнения

Матвей Алексеевич Кисляк (род. 26 июля 2005, Старый Оскол, Белгородская область) — российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Последние материалы
Кисляк заставил ЦСКА раскошелиться: условия нового контракта — беспрецедентный случай для клуба
Это пересечение колец Сатурна случается раз в 15 лет: зрелище, которое не рекомендуется пропускать
Народный вариант салата Цезарь, который не стыдно поставить даже на праздничный стол
Первые яблоки сезона: какие сорта дарят вкус лета и никогда не подводят садоводов
Этот двигатель убивает ликвидность авто: покупатели обходят его стороной
Осень в золоте, горы в дымке: ноябрь становится сказкой в этих городах России
Не гиперопекающая мама: Марина Федункив раскрыла особенности своего декрета
Клопу грозит гибель… — писала газета Вечерняя Москва 13 сентября 1932 года
Идеальный питомец для пожилого человека: каким он должен быть, чтобы дарить радость, а не проблемы
Утилизационный сбор по-новому: мощность двигателя может ударить по кошельку — кого ждёт неприятный сюрприз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.