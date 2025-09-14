Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юбилей вдали от суеты: Петросян выбрал особенное место для празднования 80-летия
Фараон-строитель и три его эксперимента: куда туристы едут вместо Гизы
Разделить пополам и объединить одновременно: парадоксальная формула идеальной детской
Почему нельзя тянуть со стерилизацией: золотое окно, которое многие владельцы упускают
Энергетическое сердце Турции: АЭС Аккую готовится к запуску первого энергоблока
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Теплая обувь — убийца ног: защита стоп от скрытых угроз холодного сезона
Уважение к партнёру или безумие: какую цену заплатила Бузова за участие в Ледниковом периоде
Вкус уходит, а урожай превращается в пластик: что происходит с вашими помидорами

Пилатес на коврике VS реформер? Вот что действительно поможет обрести фигуру мечты

Спорт

В последнее время термин "пилатес" используется в спорте и фитнесе всё чаще. Во многом это связано с популярностью так называемого реформера, который действительно эффективен, но каждое занятие на этом тренажёре стоит немалых денег.

пилатес
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
пилатес

Вы можете заниматься пилатесом дома, в гостиной, совершенно бесплатно, и это будет так же эффективно. И вот как начать!

Спортивная индустрия предлагает бесчисленное множество различных видов упражнений, которые нравятся разным группам людей. Каждый найдёт себе занятие по душе. Но, как это часто бывает, тренды есть везде, и то же самое касается и физических упражнений. Среди современных трендов доминируют бег Hyrox, бег в беговых клубах, Barre, а также пилатес или его разновидность, называемая реформер-пилатес. Именно о последнем мы и поговорим подробнее.

Откуда появился пилатес?

У каждого вида спорта есть свои истоки, история и предыстория, но мы редко о них знаем.

Пилатес — не новинка в мире спорта. Его корни уходят в начало XX века.

Основателем пилатеса был немец Йозеф Пилатес, всю жизнь боровшийся с проблемами со здоровьем. Чтобы улучшить своё состояние, он с юных лет пробовал себя в разных видах спорта, занимался самообразованием и исследовал, какие движения ему подходят лучше всего.

Постепенно он начал выстраивать собственную систему упражнений. Во время Первой мировой войны он работал медбратом и помогал раненым солдатам, используя свои методы и упражнения. Именно тогда зародились первые принципы пилатеса, основанные на осознанном дыхании, контролируемых движениях и связи тела и разума. После войны он переехал в Нью-Йорк, где открыл свою первую студию.

Почему пилатес так популярен сегодня?

Сама методика упражнений ориентирована на глубокие мышцы средней части тела, о которых мы часто забываем во время тренировок. Главную роль здесь играет так называемый кор, то есть мышцы живота, спины и тазового дна. Они — ключ к правильной осанке, стабильности и профилактике болей в спине.

Речь идёт, прежде всего, о плавных и осознанных движениях, где важно не количество, а качество выполнения. Конечно, важно и дыхание, которое связывает движения тела и разума.

Более того, пилатес подходит всем. Будь то новичок или любитель спорта, каждый найдёт в нём свой уровень нагрузки. Неважно, сколько вам лет или какой у вас уровень физической подготовки. Более сложные упражнения всегда предполагают определённую модификацию, которая облегчает движения.

В отличие от бега или прыжков, пилатес не нагружает суставы и бёдра, что является его огромным преимуществом. Он фокусируется преимущественно на проработке всех групп мышц, даже тех, о наличии которых вы даже не подозреваете.

А в чём преимущество с эстетической точки зрения? Пилатес естественным образом формирует тело. Он не обещает мгновенного похудения, а, наоборот, прекрасно укрепляет вашу фигуру в долгосрочной перспективе.

Что такое реформер-пилатес?

Если вы не сталкивались с реформерами в реальной жизни, то наверняка видели их хотя бы в социальных сетях. Практически каждый инфлюенсер занимается пилатесом на них. Однако именно они каким-то образом убеждают нас, что занятия на этих тренажёрах, напоминающих катающиеся тележки, — единственный эффективный способ стать сильнее. И мы как-то забываем о классическом пилатесе, для которого нужен только коврик.

Да, реформеры — это здорово, но каждое занятие на них довольно дорогое. А если заниматься регулярно, это может серьёзно ударить по вашему бюджету. Поэтому возникает вопрос: действительно ли необходим реформер, или можно добиться того же результата, занимаясь классическим пилатесом?

Классические тренировки на коврике — это основа всего пилатеса. Реформеры — это эффективный инструмент для более быстрого достижения определённых результатов. Это означает, что если мы хотим добиться более подтянутой фигуры и интенсивно укрепить всё тело, реформер имеет преимущество перед классическими упражнениями — пружины сопротивления способны творить настоящее волшебство. Но и без него это возможно. Всё, что вам нужно делать, — это усердно заниматься, сосредоточиться на правильной работе мышц кора и регулярно дышать.

Итак, вывод очевиден. Чтобы заниматься пилатесом и в полной мере воспользоваться всеми его преимуществами, совершенно не обязательно платить тысячи за занятия на реформере. Ничего революционного вас здесь не ждёт, хотя почти все инфлюенсеры утверждают обратное. Но если вы хотите ускорить весь процесс и немного усилить упражнения, реформеры — очевидный выбор.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Белый песок, голубая вода и шлагбаум: что скрывает самый обманчивый карьер Ленинградской области
Скрытый убийца в стиральной машине: этот враг изнутри разрушает её быстрее ржавчины и старости
Смартфоны забирают ваш сон: откройте секреты ночного отдыха, которых вам не расскажут
Суэцкий канал откроет двери бизнесу: Россия запускает новый экономический маршрут
Последние слова больных поражают: в них слышен страх неизвестности и жажда продолжения
Бурановские бабушки покорили Европу: как перепечи превратились в гастрономический код
Фиктивный брак с Киркоровым: раскрыта ужасающая реакция певца на откровения Пугачёвой
Если листья в крапинку — готовьтесь к потере урожая: три причины, которые редко замечают вовремя
Невидимые чипы уже реальность: учёные сломали главный барьер технологий
Тяжёлый дизель прячется на спусках: как новая система Volvo экономит топливо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.