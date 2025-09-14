Пилатес на коврике VS реформер? Вот что действительно поможет обрести фигуру мечты

В последнее время термин "пилатес" используется в спорте и фитнесе всё чаще. Во многом это связано с популярностью так называемого реформера, который действительно эффективен, но каждое занятие на этом тренажёре стоит немалых денег.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use пилатес

Вы можете заниматься пилатесом дома, в гостиной, совершенно бесплатно, и это будет так же эффективно. И вот как начать!

Спортивная индустрия предлагает бесчисленное множество различных видов упражнений, которые нравятся разным группам людей. Каждый найдёт себе занятие по душе. Но, как это часто бывает, тренды есть везде, и то же самое касается и физических упражнений. Среди современных трендов доминируют бег Hyrox, бег в беговых клубах, Barre, а также пилатес или его разновидность, называемая реформер-пилатес. Именно о последнем мы и поговорим подробнее.

Откуда появился пилатес?

У каждого вида спорта есть свои истоки, история и предыстория, но мы редко о них знаем.

Пилатес — не новинка в мире спорта. Его корни уходят в начало XX века.

Основателем пилатеса был немец Йозеф Пилатес, всю жизнь боровшийся с проблемами со здоровьем. Чтобы улучшить своё состояние, он с юных лет пробовал себя в разных видах спорта, занимался самообразованием и исследовал, какие движения ему подходят лучше всего.

Постепенно он начал выстраивать собственную систему упражнений. Во время Первой мировой войны он работал медбратом и помогал раненым солдатам, используя свои методы и упражнения. Именно тогда зародились первые принципы пилатеса, основанные на осознанном дыхании, контролируемых движениях и связи тела и разума. После войны он переехал в Нью-Йорк, где открыл свою первую студию.

Почему пилатес так популярен сегодня?

Сама методика упражнений ориентирована на глубокие мышцы средней части тела, о которых мы часто забываем во время тренировок. Главную роль здесь играет так называемый кор, то есть мышцы живота, спины и тазового дна. Они — ключ к правильной осанке, стабильности и профилактике болей в спине.

Речь идёт, прежде всего, о плавных и осознанных движениях, где важно не количество, а качество выполнения. Конечно, важно и дыхание, которое связывает движения тела и разума.

Более того, пилатес подходит всем. Будь то новичок или любитель спорта, каждый найдёт в нём свой уровень нагрузки. Неважно, сколько вам лет или какой у вас уровень физической подготовки. Более сложные упражнения всегда предполагают определённую модификацию, которая облегчает движения.

В отличие от бега или прыжков, пилатес не нагружает суставы и бёдра, что является его огромным преимуществом. Он фокусируется преимущественно на проработке всех групп мышц, даже тех, о наличии которых вы даже не подозреваете.

А в чём преимущество с эстетической точки зрения? Пилатес естественным образом формирует тело. Он не обещает мгновенного похудения, а, наоборот, прекрасно укрепляет вашу фигуру в долгосрочной перспективе.

Что такое реформер-пилатес?

Если вы не сталкивались с реформерами в реальной жизни, то наверняка видели их хотя бы в социальных сетях. Практически каждый инфлюенсер занимается пилатесом на них. Однако именно они каким-то образом убеждают нас, что занятия на этих тренажёрах, напоминающих катающиеся тележки, — единственный эффективный способ стать сильнее. И мы как-то забываем о классическом пилатесе, для которого нужен только коврик.

Да, реформеры — это здорово, но каждое занятие на них довольно дорогое. А если заниматься регулярно, это может серьёзно ударить по вашему бюджету. Поэтому возникает вопрос: действительно ли необходим реформер, или можно добиться того же результата, занимаясь классическим пилатесом?

Классические тренировки на коврике — это основа всего пилатеса. Реформеры — это эффективный инструмент для более быстрого достижения определённых результатов. Это означает, что если мы хотим добиться более подтянутой фигуры и интенсивно укрепить всё тело, реформер имеет преимущество перед классическими упражнениями — пружины сопротивления способны творить настоящее волшебство. Но и без него это возможно. Всё, что вам нужно делать, — это усердно заниматься, сосредоточиться на правильной работе мышц кора и регулярно дышать.

Итак, вывод очевиден. Чтобы заниматься пилатесом и в полной мере воспользоваться всеми его преимуществами, совершенно не обязательно платить тысячи за занятия на реформере. Ничего революционного вас здесь не ждёт, хотя почти все инфлюенсеры утверждают обратное. Но если вы хотите ускорить весь процесс и немного усилить упражнения, реформеры — очевидный выбор.