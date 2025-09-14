Бесплатная естественная подтяжка: пилатес для лица омолаживает кожу и борется с двойным подбородком

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Если вы хотите иметь более упругую кожу и замедлить процесс старения, нельзя полагаться только на кремы от морщин и эстетические процедуры.

Так же, как вы укрепляете мышцы тела с помощью упражнений, необходимо укреплять и укреплять мышцы лица. Таким образом, вы добьетесь идеальной упругости кожи без глубоких морщин.

Возможно, вы уже слышали о йоге для лица, но в 2025 году появится новый бьюти-тренд. Фейс-пилатес задействует более сорока мышц лица. Узнайте, как добиться лифтинг-эффекта, сияющей кожи и приятного расслабления всего за несколько минут в день.

В чём разница между йогой и пилатесом для лица?

Если вы уже слышали о йоге для лица, то наверняка знаете, что это сочетание различных упражнений, самомассажа и релаксации. Йога для лица работает с мышцами лица, а также с дыханием, общим расслаблением и медитацией. Таким образом, это не просто физические упражнения, а комплексная забота о теле и душе.

Пилатес для лица, напротив, гораздо более динамичен и больше фокусируется на укреплении мышц. Он основан на чётко определённых комплексах упражнений, имеющих единственную цель — укрепить мышцы лица. Это то же самое, что делать, если вы хотите иметь упругие и округлые ягодицы или мышцы живота. Вам нужно регулярно и точно выполнять определённые упражнения. К сожалению, медитация не поможет вам сформировать округлые ягодицы.

Фейс-пилатес укрепляет кожу и мышцы

Как наше тело не может обходиться без движения, так и наше лицо тоже. Хотя тело движется в течение дня, а мышцы лица работают во время мимики или речи, чтобы действительно укрепить их, нам нужно работать с ними гораздо больше.

Если мы не тренируем мышцы целенаправленно, они ослабевают. А вместе с ними и кожа, которая теряет свою упругость. Регулярная тренировка мышц лица может предотвратить обвисание контуров лица, обвисание щек и углубление морщин.

Основные преимущества пилатеса для лица

  • Более подтянутые контуры лица и естественный лифтинг-эффект
  • Снятие напряжения, особенно в области челюсти и шеи
  • Улучшение кровообращения и детоксикация кожи, что делает ее более здоровой и сияющей
  • Быстрые результаты — первые изменения видны уже через несколько недель

Не нужны специальные инструменты, только руки и масло или крем для лица
Кроме того, это полностью натуральный метод, который ничего не стоит. И это существенное отличие от дорогостоящих инвазивных процедур, требующих длительного восстановления.

Как начать заниматься пилатесом для лица

Домашний пилатес для лица выполняется аналогично классическим упражнениям пилатеса.

Сначала необходимо мягко разогреть и растянуть лицо с помощью масла или крема.

Затем следуют отдельные упражнения, постепенно прорабатывающие разные части лица.

Наконец, целесообразно расслабить лицо с помощью массажа, стимулирующего лимфатическую систему.

Заниматься следует примерно 20 минут в день. Регулярность — ключ к успеху, как и терпение. Одним словом, результаты появляются постепенно.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
