Карпин готовится к дерби: Бителло заинтриговал своим заявлением о физической форме тренера

Бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло в интервью Legalbet сделал необычный комплимент главному тренеру команды Валерию Карпину, отметив его прекрасную физическую форму.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

"Наш тренер сейчас как будто на пике формы. Обычно он у футболистов наступает в 28-30 лет. Я бы сказал, что Карпин выглядит лет на 30, а не на свои 56", — заявил футболист.

Этот комментарий прозвучал на фоне важного карьерного события для самого Бителло — 11 сентября он продлил контракт с "бело-голубыми" до 2031 года. 25-летний бразилец присоединился к клубу в 2023 году из "Гремио" и стал ключевым игроком: в прошлом сезоне он отдал 13 голевых передач и забил 3 гола в 35 матчах.

Валерий Карпин возглавил "Динамо" летом 2025 года. Под его руководством команда после семи туров Российской Премьер-лиги набрала 8 очков и располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

Уже 13 сентября в 16:45 по московскому времени динамовцам предстоит ответственное испытание — столичное дерби против московского "Спартака" в рамках восьмого тура РПЛ.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

