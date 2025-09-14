Секрет гладких ягодиц открыт: эти 7 упражнений перевернут представление о борьбе с целлюлитом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Волнистая структура целлюлита возникает из-за отложений жира под кожей и особенно заметна в таких областях, как бёдра, ягодицы и ягодицы.

Целлюлит
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

Персональный тренер Гермес Сильва разработал мощную тренировку против целлюлита.

Ягодицы заслуживают особого внимания. В конце концов, кто не паникует, заметив первые признаки обвисания кожи и целлюлита в этой области? Если вы хотите избежать описанной выше "паники", есть эффективное решение: физическая активность.

По правде говоря, для достижения стальных (и гладких) ягодиц необходимы регулярные упражнения, направленные на эту область. Не удивляйтесь, если, работая над минимизацией этой проблемы, вы также подтянете мышцы ног и даже живота.

По данным Бразильского общества дерматологии (SBD), целлюлит, считающийся женским кошмаром, поражает 95% женщин после полового созревания. Напоминающие апельсиновую корку, эти неровности возникают из-за жировых отложений под кожей и особенно заметны на таких участках, как бёдра, ягодицы и ягодицы. Но не стоит отчаиваться. Ситуация волшебным образом изменится благодаря мощному тренингу профессора Гермеса Сильвы

Инструктор докопался до сути проблемы, разработав специальный курс.

Какие упражнения входят в программу?

  1. Приседания (20 раз 3 подхода)
  2. Приседания сумо (20 раз 3 подхода)
  3. Становая тяга (15 раз 4 подхода)
  4. Румынская тяга (15 раз 4 подхода)
  5. Выпады (15 раз 4 подхода на каждую ногу)
  6. Планка (начинать с 2 минут)
  7. Ягодичный мост (15 раз 4 подхода).

Прежде чем выполнять эти упражнения, проконсультируйтесь со специалистом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
