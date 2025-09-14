Ускорьте свой внутренний двигатель: диетолог поделилась 4 секретами здорового метаболизма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Диетолог Фернанда Эскитино, специалист по гормональному здоровью, перечисляет четыре привычки, которые помогают ускорить метаболизм. Ознакомьтесь с ними.

Девушка занимается спортом
Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается спортом

Она описывает метаболизм как "внутренний двигатель, сжигающий калории для поддержания жизни". Метаболизм — это совокупность функций и химических реакций, обеспечивающих функционирование организма, включая работу органов и таких процессов, как дыхание. Он также преобразует пищу в энергию, регулирует гормональный фон, восстанавливает ткани и поддерживает температуру тела.

В своей колонке специалист по менопаузе, гормональному здоровью и женскому похудению объясняет, что с возрастом обмен веществ замедляется из-за уменьшения мышечной массы.

"Начиная с 30 лет женщины теряют примерно от 3% до 8% мышечной массы каждое десятилетие, а именно эта ткань потребляет больше всего энергии", — подчёркивает эксперт.

Специалист также упоминает снижение спонтанной физической активности и возможное увеличение жировой прослойки, на поддержание которой требуется меньше энергии.

Что касается женского метаболизма, диетолог подчеркивает, когда начинается процесс замедления.

"В среднем небольшое снижение происходит в возрасте от 30 до 35 лет. Это снижение становится более выраженным после 40-45 лет, особенно в связи с гормональными изменениями в период перименопаузы", — утверждает она.

Специалист по снижению веса для женщин рекомендует, что делать, чтобы ускорить метаболизм:

  1. Силовые тренировки: необходимы для поддержания и увеличения сухой мышечной массы.
  2. Достаточное количество белка в каждом приеме пищи: поддерживает мышцы и обеспечивает чувство сытости.
  3. Спокойный сон и борьба со стрессом: высокий уровень кортизола снижает расход энергии.
  4. Вода и натуральные термогеники: употребляйте чаи, специи и продукты, богатые антиоксидантами.

Добавим, что что гормональные изменения влияют на обмен веществ. Снижение уровня эстрогена и прогестерона в период перименопаузы и менопаузы снижает базальный обмен веществ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
