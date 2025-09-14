Футбольная лихорадка и кулинарные шедевры: 2 рецепта, которые вы должны попробовать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Футбол и еда идут рука об руку. Некоторые из нас любят еду не меньше, а то и больше, чем сам матч. Но даже если вы пришли поболеть за любимую команду, все согласятся, что вечеринка по случаю просмотра футбола не будет такой же без разнообразных закусок, фуршетных блюд, вкусных рецептов и, конечно же, соусов.

Соус с паприкой и круглые чипсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соус с паприкой и круглые чипсы

Немногие кухни могут похвастаться такими вкусными соусами, как те, что основаны на мексиканских традициях: от сальсы и гуакамоле до слоёных соусов из фасоли и сыра. Представляем вам 2 лучших рецепта соусов в мексиканском стиле, которыми можно насладиться во время футбольного сезона.

Сальса из кинзы, черной фасоли и кукурузы от Хизер

Вам пригодятся:

  • 2 банки чёрной фасоли, слить жидкость и промыть
  • 1 банка жёлтой кукурузы, слить жидкость
  • 1 банка белой кукурузы, слить жидкость
  • 1 банка помидоров, нарезанных кубиками по-итальянски, слить жидкость
  • 1 пучок мелко нарезанной кинзы
  • 5 стеблей зелёного лука, мелко нарезанных
  • 1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная
  • 1 красный болгарский перец, без семян и нарезанный
  • 1 столовая ложка измельчённого чеснока
  • ¼ стакана сока лайма
  • 1 авокадо — очищенный, без косточки и нарезанный кубиками
  • 2 столовые ложки оливкового масла или по вкусу

Как готовить:

  1. Подготовьте все ингредиенты.
  2. Смешайте в большой миске черную фасоль, желтую и белую кукурузу, помидоры, кинзу, зеленый лук, красный лук, болгарский перец и чеснок.
  3. Аккуратно смешайте сок лайма и авокадо, добавьте в миску.
  4. Перед подачей сбрызните оливковым маслом. И украсьте чипсами начос.

Горячий бобовый соус

Вам понадобятся:

  • 1 упаковка (227 г) размягченного сливочного сыра
  • 1 стакан сметаны
  • 2 банки (450 г) жареных бобов
  • 1 упаковка (227 г) тертого сыра чеддер
  • 1 упаковка (227 г) тертого сыра Монтерей Джек
  • ¼ стакана нарезанного зеленого лука
  • 2 столовые ложки сушеной петрушки
  • ½ упаковки (257 г) приправы для тако
  • 5 капель острого перечного соуса

Как готовить:

  1. Выложите на стол все ингредиенты.
  2. Разогрейте духовку до 175°C (350°F).
  3. Смешайте сливочный сыр и сметану в средней миске до однородной массы.
  4. Добавьте пережаренные бобы, половину сыра Чеддер, половину сыра Монтерей Джек, зеленый лук, петрушку, приправу для тако и соус из острого перца.
  5. Переложите смесь в форму для выпечки размером 8x12 дюймов и посыпьте сверху оставшимся чеддером и сыром Монтерей Джек.
  6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до тех пор, пока соус не прогреется и не начнет пузыриться, а сыр не приобретет золотисто-коричневый оттенок (20–30 минут).

Приятного аппетита и просмотра футбола! 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
