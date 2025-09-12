Сенсация в WEC: известного гонщика заменили перед финалом, но это только начало перестановок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:52
Спорт

Гонщик Стоффель Вандорн не будет выступать на финальном этапе сезона в Бахрейне чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) за команду Peugeot, поскольку он покинет команду после японского этапа.

Автогонки
Фото: flickr.com by Jake Archibald, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Автогонки

После сокрушительного провала Фернандо Алонсо в Австралии в Формуле-1, гонщик, дебютировавший на Гран-при Бахрейна 2016 года, а затем проведший два полных сезона в McLaren в 2017 и 2018 годах, потерпев шокирующее поражение от испанца со счётом 37-3 в квалификации, присоединился к заводской команде Peugeot в WEC в 2023 году. Он выиграл титул чемпиона мира Формулы E.

В 2024 году он стал пилотом команды после года тестов. И там он проведёт только один этап — гонку "6 часов Фудзи" — 28 сентября, поскольку покинет команду по истечении срока контракта.

Вандорн добился своего лучшего результата, заняв третье место в составе французской команды в предыдущий гоночный уик-энд в Остине, и весьма вероятно, что ему не удастся подняться выше этого результата.

Его место займет Тео Пуршер, чемпион Формулы-2 2023 года и гонщик-испытатель Peugeot этого года, который в финале сезона выступит на болиде под номером 94 вместе с Луиком Дювалем и Мальте Якобсеном. В следующем году он проведет с командой полный сезон.

Другим гонщиком, присоединяющимся к французской команде, станет Ник Кэссиди, но он начнёт гонки только в следующем году. По информации Autosport, Мальте Якобсен и Миккель Йенсен также не будут продлевать свои контракты с Peugeot, но их контракты истекают после этапа в Бахрейне. Сообщается, что оба перейдут в McLaren, дебют которого состоится в 2027 году.

Вероятно, не только они, но и Вандорн останутся в WEC и будут выступать за Genesis в следующем году. Корейский производитель уже анонсировал Андре Лоттерера и Пипо Дерани, когда его программа была запущена в 2024 году.

Ранее стало известно, что Юки Цунода борется за свое будущее в Формуле-1 в этом году, но слова его бывшего босса не сулят ему ничего хорошего.

Компания Red Bull уже объявила, что решение о том, кто станет напарником Макса Ферстаппена в следующем году, будет принято на Гран-при Мексики в конце октября. Это значит, что у Юки Цуноды есть три, максимум четыре, гоночных уик-энда, чтобы доказать, что он заслуживает шанса в следующем году.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
