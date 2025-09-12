Фанаты Ботафого устроили огненное шоу на стадионе: баннеры загорелись во время дерби

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Спорт

Фанаты "Ботафого" "отожгли" на стадионе "Нилтон Сантос" во время дерби против "Васко да Гама", что привело к пожару на трибунах.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Вскоре после выхода команды на поле во время фейерверка загорелись несколько баннеров.

Пожар удалось быстро локализовать, но задымление заполнило трибуны ещё до начала матча — ответного матча четвертьфинала Кубка Бразилии.

Болельщики "Ботафого" устроили грандиозную вечеринку с фейерверком у входа команды, рулонами туалетной бумаги и морем флагов. В социальных сетях на странице "Ботафого" было написано, что стадион "Нилтон Сантос" "горит".

"Васко да Гама" выиграл у "Ботафого" в ответном матче 1/4 финала Кубка Бразилии. Игра прошла на стадионе "Олимпико Нилтон Сантос "в Рио-де-Жанейро.

Основное время матча закончилось ничьей — 1:1. На гол Нуну Морейры хозяева ответили реализованным пенальти экс-защитника "Порту" и "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса.

Решающий пенальти реализовал Роберт Ренан, игравший за "Зенит" с 2022 по 2024 год (13 матчей в РПЛ).

Кстати, в полуфинале "Васко да Гама" встретится с "Флуминенсе". Первый матч — 5 октября, а ответный — 19-го.

Напомним, что "Ботафого" является одним из четырёх традиционных грандов своего штата наряду с "Фламенго", "Флуминенсе" ("Классико Вово" — старейшее в Бразилии, проходит с 1905 года) и "Васко да Гама", а также одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии; сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии.

Как минимум за "Ботафого" болеет 2,7 млн болельщиков. Клуб занял 12 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА и 37 место — в списке лучших южноамериканских клубов XX века по версии IFFHS.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
