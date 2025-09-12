Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сербия в огне, Джокович в Афинах: как политический скандал изменил жизнь звезды

1:53
Спорт

Легенда мирового тенниса и сербского спорта Новак Джокович решил покинуть родину.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Звезда пошёл на крайние меры ради всей своей семьи после того, как президент Александр Вучич объявил его предателем за поддержку протестов в стране.

По данным газеты "Gadzeta delo Sport", Джокович решил покинуть Белград вместе с семьёй и переехать в Афины. Серб уже записал своих двоих детей, Стефана и Тару, в англоязычную школу в греческой столице, а сербов примет престижный район Глифада на юге города.

Кроме того, Джокович решил перенести свой турнир, который традиционно проводился в Белграде. Похоже, это будет последний турнир, в котором серб примет участие до конца года.

У Ноле есть возможность выступить на финальном турнире "Мастерса" в Турине, но пока неясно, захочет ли третья ракетка мира выступать в Италии.

Ранее Новак Джокович выразил глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности в Сербии, заявив, что страна находится "на грани гражданской войны", сообщает интернет-издание греческой газеты Kathimerini.

Выступая на пресс-конференции во время чемпионата США по теннису, он сказал, что общая атмосфера в стране сделала спорт второстепенным занятием для многих граждан.

"Наблюдается серьёзная эскалация, мы буквально на грани гражданской войны. Надеюсь, ситуация немного успокоится, но пока никаких признаков этого нет", — сказал он.

Джокович также рассказал о переносе турнира ATP, который изначально планировалось провести в Белграде, в Афины. Соревнования пройдут со 2 по 8 ноября в зале OAKA, домашней арене греческого баскетбольного гиганта "Панатинаикос".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
