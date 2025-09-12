Эксперимент с йогой раскрыл неожиданные факты — какие открытия смутили учёных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Йога давно перестала восприниматься только как физическая практика для растяжки и расслабления. Всё больше научных исследований подтверждают её влияние на когнитивные функции — память, внимание и способность переключаться между задачами. Это особенно важно для людей старшего возраста, ведь именно с возрастом чаще возникают трудности с концентрацией и скоростью обработки информации.

Йога движение
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Йога движение

О чём было исследование

Речь идёт о рандомизированном контролируемом исследовании The Effects of an 8-Week Hatha Yoga Intervention on Executive Function in Older Adults, проведённом учёными Рут У. Чан, Эдвардом Маколи и их коллегами.

Учёные решили проверить, как регулярные занятия хатха-йогой в течение восьми недель скажутся на работе памяти и исполнительных функциях. Для этого они пригласили группу пожилых людей с малоподвижным образом жизни и разделили их случайным образом на две подгруппы.

Первая занималась йогой, включая асаны, дыхательные и медитативные практики. Вторая выполняла упражнения на растяжку и укрепление мышц, но без элементов йоги. Обе группы занимались три раза в неделю по часу.

Как оценивали результаты

Участники выполняли несколько компьютерных тестов:

  • задачи на переключение внимания — определять, больше ли число 5 или является оно чётным;
  • тесты на рабочую память — методика "n-back", когда нужно было запоминать последовательности букв;
  • задания на объём памяти, требующие воспроизведения последних элементов из длинных рядов.

Кроме того, каждый прошёл анкетирование и когнитивный скрининг, чтобы исключить деменцию и выраженные нарушения здоровья.

Что показала практика йоги

Результаты оказались впечатляющими. Те, кто занимался йогой, улучшили способность быстро переключаться между задачами и эффективнее удерживали информацию в памяти. Особенно заметным оказался рост показателей в тестах на рабочую память, требующих постоянного обновления информации.

В группе растяжки и укрепления таких выраженных изменений не наблюдалось. Это говорит о том, что дело не только в физической активности, но и в уникальном сочетании дыхания, медитации и осознанности, которое присуще йоге.

Почему йога работает

Йога помогает снижать уровень стресса и тревожности, влияя на работу нервной системы и гормональный фон. А ведь именно стресс — один из факторов, подтачивающих когнитивные способности. Регулярные практики создают условия для лучшей концентрации, а также учат мягко управлять вниманием.

Кроме того, сочетание поз, дыхательных техник и медитации формирует особое состояние сосредоточенности, которое переносится и в повседневную жизнь. Человек начинает лучше удерживать внимание на текущей задаче и меньше отвлекаться.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
