New Star Weekend 2025 на курорте Роза Хутор анонсировал спортивную программу

New Star Weekend пройдёт 25-28 сентября на "Роза Хутор" при поддержке генерального партнёра — Альфа-Банка.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор New Star Weekend на курорте Роза Хутор

Фестиваль на четыре дня погрузит гостей в атмосферу свободы и новых встреч. Важной частью фестиваля останется спорт: экшен-контесты, тренировки, практики и активности на высоте. Здесь каждый сможет бросить себе вызов, испытать драйв или, наоборот, найти путь к равновесию среди гор.

В этом сезоне на фестивале пройдёт Финал Альфа-Банк Кубок России по BMX-фристайлу в рампе при поддержке фирменного магазина Samsung Galaxystore и S7 Airlines. Уже второй год подряд New Star Weekend принимает заключительный этап соревнований, отмеченный в официальном календаре Федерации велоспорта. Это полноценный air-контест среди сильнейших райдеров страны, который собирает яркие трюки, накал борьбы и внимание не только профессионального сообщества, но и зрителей.

Билайн вновь поддержит фестиваль и совместно с DC Shoes станет драйвером скейт-программы. Организаторы готовят обновленный сетап рампы для более зрелищных соревнований и открытую трибуну, а программа соберёт сразу несколько форматов: Classic Jam, Game of S. K.A.T.E. и Cash for Tricks. В финале контестов выступит артист, имя которого пока держится в секрете… Для новичков будет работать Билайн Скейт школа при поддержке DC Shoes, где опытные райдеры поделятся базовыми навыками и помогут почувствовать атмосферу движения.

Ещё одной спортивной традицией фестиваля остается велогонка Peak Climb Ride при поддержке Альфа-Банка и активно участвующих в велоспорте Ultima Яндекс Go, которые также проведут бранч для всех участников. Восемь километров пути с почти шестью сотнями метров набора высоты — настоящая проверка на выносливость и силу духа.

Новинка этого года — падел при поддержке Winline. На курорте появятся два корта с видом на горы, где пройдут турниры с участием блогеров и открытые игры для всех желающих. Баланс драйва и восстановления зададут ежедневные тренировки на площадке WINLINE Padel club.

Утром и вечером гостей будут ждать рейв-тренировки на одной из сцен фестиваля, а также активные функциональные тренировки от IRNBY Training Club, днём — лекции, мастер-классы и открытые дискуссии. Особое место займут йога-практики от Loom Yoga by Lamoda Sport: занятия на свежем воздухе у горного озера станут моментом паузы, когда можно глубже дышать, замедлиться и почувствовать себя. Кроме того в программе беговые тренировки New Star Running by AMAZING RED по велопешеходной тропе Озерный траверс и ежедневный хайкинг от Спортмастер PRO по живописным маршрутам "Роза Хутор".

На New Star Weekend 2025 все активности соберутся в одну историю: бросить себе вызов, почувствовать драйв и найти баланс. На высоте, среди гор, спорт станет не соревнованием, а способом прожить фестиваль по-настоящему — почувствовать свое внутреннее сияние и увезти его с собой в город.