Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трое суток в Белой пустыне: как буря изменила сознание туристки
Казак Вадим Тумасов получил Орден Мужества: подробности подвига
SMS пришло — звонок оборван: что изменилось в системе защиты
Китайские машины подорожали в ремонте: владельцев ждёт неприятный сюрприз
Самокат оставил — кошелёк потерял: в Кузбассе готовят новый штраф
Они вызывают восхищение и недоумение: самые странные города, о которых мало пишут
Вы тренируетесь, но прогресс медленный? Возможно, в рационе не хватает этого суперфуда
Хрустящий кабачок и нежная курица: контраст, от которого невозможно отказаться
Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть

New Star Weekend 2025 на курорте Роза Хутор анонсировал спортивную программу

Спорт

New Star Weekend пройдёт 25-28 сентября на "Роза Хутор" при поддержке генерального партнёра — Альфа-Банка.

New Star Weekend на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
New Star Weekend на курорте Роза Хутор

Фестиваль на четыре дня погрузит гостей в атмосферу свободы и новых встреч. Важной частью фестиваля останется спорт: экшен-контесты, тренировки, практики и активности на высоте. Здесь каждый сможет бросить себе вызов, испытать драйв или, наоборот, найти путь к равновесию среди гор.

В этом сезоне на фестивале пройдёт Финал Альфа-Банк Кубок России  по BMX-фристайлу в рампе при поддержке фирменного магазина Samsung Galaxystore и S7 Airlines. Уже второй год подряд New Star Weekend принимает заключительный этап соревнований, отмеченный в официальном календаре Федерации велоспорта. Это полноценный air-контест среди сильнейших райдеров страны, который собирает яркие трюки, накал борьбы и внимание не только профессионального сообщества, но и зрителей.

Билайн вновь поддержит фестиваль и совместно с DC Shoes станет драйвером скейт-программы. Организаторы готовят обновленный сетап рампы для более зрелищных соревнований и открытую трибуну, а программа соберёт сразу несколько форматов: Classic Jam, Game of S. K.A.T.E. и Cash for Tricks. В финале контестов выступит артист, имя которого пока держится в секрете… Для новичков будет работать Билайн Скейт школа при поддержке DC Shoes, где опытные райдеры поделятся базовыми навыками и помогут почувствовать атмосферу движения.

Ещё одной спортивной традицией фестиваля остается велогонка Peak Climb Ride при поддержке Альфа-Банка и активно участвующих в велоспорте Ultima Яндекс Go, которые также проведут бранч для всех участников. Восемь километров пути с почти шестью сотнями метров набора высоты — настоящая проверка на выносливость и силу духа.

Новинка этого года — падел при поддержке Winline. На курорте появятся два корта с видом на горы, где пройдут турниры с участием блогеров и открытые игры для всех желающих. Баланс драйва и восстановления зададут ежедневные тренировки на площадке WINLINE Padel club.

Утром и вечером гостей будут ждать рейв-тренировки на одной из сцен фестиваля, а также активные функциональные тренировки от IRNBY Training Club, днём — лекции, мастер-классы и открытые дискуссии. Особое место займут йога-практики от Loom Yoga by Lamoda Sport: занятия на свежем воздухе у горного озера станут моментом паузы, когда можно глубже дышать, замедлиться и почувствовать себя. Кроме того в программе беговые тренировки New Star Running by AMAZING RED по велопешеходной тропе Озерный траверс и ежедневный хайкинг от Спортмастер PRO по живописным маршрутам "Роза Хутор".

На New Star Weekend 2025 все активности соберутся в одну историю: бросить себе вызов, почувствовать драйв и найти баланс. На высоте, среди гор, спорт станет не соревнованием, а способом прожить фестиваль по-настоящему — почувствовать свое внутреннее сияние и увезти его с собой в город.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Наука и техника
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Последние материалы
Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть
Антибиотики, которых хватило бы на целый госпиталь, — почему только они побеждают менингит
Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект
Сгребать или закапывать? В мульче может скрываться смертельная угроза урожаю
Диета управляет мигренью: отказ от этих любимых продуктов приносит облегчение
В Госдуме объяснили последствия снижения ключевой ставки
Давление США грозит поссорить Мексику с Китаем
Кот летает по шкафам? Причина может оказаться тревожнее, чем кажется
В Госдуме предрекли ответ на готовящиеся визовые ограничения ЕС для россиян
Больше трёх часов нельзя: школьникам запретили учиться до изнеможения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.