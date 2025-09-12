Вы тренируетесь, но прогресс медленный? Возможно, в рационе не хватает этого суперфуда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:00
Спорт

Морские водоросли уже давно перестали быть экзотикой. То, что раньше ассоциировалось у многих лишь с суши или зелёной массой на пляже, сегодня уверенно входит в рацион спортсменов и сторонников здорового питания. В Японии, Китае и Корее этот продукт веками считался повседневной частью кухни, а теперь его всё чаще включают в меню жители Европы и США. Причина проста: водоросли — это настоящий суперфуд, богатый минералами, витаминами и белком. Они помогают восстанавливаться после нагрузок, укрепляют сердце и поддерживают выносливость.

девушка стритлифтинг
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
девушка стритлифтинг

Что такое морские водоросли

К этой группе относят десятки разновидностей: от бурых ламинарий до красных нори и зелёного морского салата. В мире насчитывается более сотни видов, пригодных в пищу. Их едят в свежем и сушёном виде, добавляют в супы, закуски и даже смузи. В Азии водоросли — такой же привычный ингредиент, как у нас хлеб, а в Европе их всё чаще используют как основу для диетических блюд.

Польза для здоровья спортсменов

Одно из главных достоинств водорослей — их антиоксидантные свойства. Они содержат полифенолы, омега-3 жирные кислоты и каротиноиды, которые защищают клетки от повреждений. Для тех, кто регулярно тренируется и сталкивается с высоким уровнем окислительного стресса, это особенно важно. Регулярное употребление помогает минимизировать последствия интенсивных нагрузок.

Не менее ценным свойством является поддержка сердца. Японские исследования показали, что питание, включающее рыбу, грибы, овощи и морские водоросли, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для спортсменов это фактор, который напрямую влияет на выносливость и качество тренировок.

Влияние на мышцы и восстановление

В отличие от большинства растительных продуктов, морские водоросли содержат все девять незаменимых аминокислот. Это делает их полноценным источником белка, пусть и не главным в рационе. Для тех, кто придерживается вегетарианской или растительной диеты, такой продукт может стать ценным дополнением для набора мышечной массы и ускорения восстановления.

Кишечник и микробиом

Водоросли богаты полисахаридами, которые действуют как пребиотики. Они питают полезные бактерии кишечника, улучшают усвоение питательных веществ и укрепляют иммунитет. Дополнительный бонус — клетчатка, нормализующая пищеварение и помогающая контролировать уровень сахара в крови. Это значит, что водоросли полезны не только для спорта, но и для общего самочувствия.

Лёгкий и насыщенный продукт

Ещё одно важное качество — низкая калорийность при высокой плотности питательных веществ. Водоросли содержат в несколько раз больше минералов, чем большинство овощей. Среди них кальций, необходимый для крепких костей; йод, поддерживающий работу щитовидной железы; железо, отвечающее за перенос кислорода к мышцам. Дополняют состав витамины группы B, а также C, E, K и цинк.

Как употреблять морские водоросли

Несмотря на очевидную пользу, важно соблюдать меру. Избыток йода может негативно сказаться на работе щитовидной железы, а водоросли из неблагополучных регионов способны накапливать тяжёлые металлы. Поэтому стоит выбирать продукцию проверенных брендов и не превышать 1-3 приёма в неделю.

Лучше всего включать водоросли в привычные блюда: добавить нори в домашние роллы, приготовить мисо-суп с ламинарией или сделать салат с огурцом, авокадо и зелёными водорослями. Даже щепотка спирулины в смузи способна обогатить рацион витаминами.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
