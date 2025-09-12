Одно дополнение к скручиваниям превращает упражнение в безопасный и мощный приём

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Скручивания — одно из самых популярных упражнений для проработки мышц живота, но у многих оно вызывает неприятное напряжение в шее. Это мешает сосредоточиться на прессе и нередко становится причиной отказа от регулярных тренировок. Чтобы избежать этой проблемы, тренеры советуют использовать коврик не только как подстилку, но и как своеобразный "гамак" для головы. Такой приём меняет механику движения и делает упражнение более комфортным и эффективным.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Как выполнять скручивания с ковриком

Лягте на спину, согните ноги и упритесь стопами в пол. Руками возьмитесь за края коврика так, чтобы локти слегка смотрели вперёд. Голова должна лежать в коврике свободно, без напряжения, словно в подвесной опоре. Из этого положения начинайте аккуратно приподнимать верхнюю часть корпуса, концентрируясь именно на мышцах живота. Опускаться нужно медленно, контролируя каждое движение.

Такой вариант позволяет полностью исключить тянущее усилие в шее и перераспределить нагрузку туда, куда нужно — на пресс.

Почему это полезно

Главное преимущество скручиваний с ковриком в том, что они помогают лучше контролировать технику. При обычном выполнении часто подключаются мышцы шеи и плеч, а пресс работает не в полную силу. Когда же шея получает дополнительную поддержку, внимание остаётся на корпусе, а эффективность тренировки возрастает.

Кроме того, такой способ разгружает шею и снимает избыточное напряжение. Это особенно важно для тех, кто только начинает тренироваться или восстанавливается после травм. В результате упражнение становится доступным даже для тех, кто раньше избегал скручиваний из-за неприятных ощущений.

Как можно усложнить или упростить упражнение

Для продвинутых занимающихся существует усложнённый вариант. Нужно приподнять ноги и согнуть их под прямым углом. В таком положении выполняйте скручивания, удерживая корпус и колени на весу. Можно добавить попеременные движения ногами — это подключит к работе нижний пресс и повысит общую нагрузку.

Тем, кому базовый вариант даётся с трудом, стоит уменьшить амплитуду подъёма и сосредоточиться на дыхании. Даже минимальное движение корпуса при правильной технике даёт хороший эффект, если делать его медленно и осознанно.

Как часто включать в тренировку

Скручивания с ковриком лучше выполнять в конце тренировки или объединять в отдельный блок для пресса. Работать стоит в спокойном темпе по одной-две минуты до появления усталости в мышцах. Оптимально делать два-четыре подхода, отдыхая между ними не больше минуты.

Регулярные занятия позволяют не только укрепить пресс, но и улучшить осанку, стабилизировать корпус и снизить нагрузку на поясницу.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
