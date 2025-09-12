Это упражнение прокачивает пресс и баланс так, что обычная планка кажется отдыхом

Подъёмы таза в боковой планке — это упражнение, которое прокачивает всё тело и особенно нагружает косые и боковые мышцы живота. В отличие от статичной планки здесь добавляется динамика: каждое поднятие таза заставляет мышцы работать активнее и удерживать равновесие.
Сядьте боком и упритесь ладонью в пол. Ноги вытяните и положите одну на другую, нижняя нога полностью лежит на полу. На выдохе поднимите таз вверх, опираясь на руку и стопы. Тело должно образовать прямую линию от ног до макушки. Свободную руку можно держать перед собой или на груди. Двигайтесь плавно и контролируйте положение корпуса.
Включайте подъёмы таза в тренировки на пресс или в завершающую часть занятия. Оптимально делать по два подхода на каждую сторону в течение 60-90 секунд, отдыхая по 30 секунд.
