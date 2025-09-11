Эти асаны кажутся простыми, но именно они проверяют на стойкость и баланс

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Позы Воина — одни из самых узнаваемых асан в йоге. Они учат ощущать силу и устойчивость, помогают раскрыть грудь, укрепить ноги и развить баланс. Даже при простом выполнении эти упражнения дают глубокий эффект: тело становится более выносливым, а ум — сосредоточенным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
упражнение воин в фитнес-зале

Почему позы Воина так важны

В йоге они символизируют решимость и внутреннюю стойкость. Эти асаны активируют крупные группы мышц, формируют стабильность корпуса и помогают сконцентрироваться. При сидячем образе жизни позы Воина особенно ценны: они снимают напряжение в пояснице и возвращают спине правильное положение.

Вирабхадрасана I (Поза Воина I)

Эта поза укрепляет ноги, ягодицы и мышцы спины, а также помогает раскрыть грудную клетку и активизировать дыхание. Из положения стоя сделайте широкий шаг назад, согните переднее колено, таз разверните вперёд. Поднимите руки вверх, ладони смотрят друг на друга. На вдохе вытягивайтесь вверх, на выдохе сохраняйте устойчивость, расслабляя плечи. Удерживайте позу от 30 секунд, постепенно доводя до минуты.

Вирабхадрасана II (Поза Воина II)

Эта асана развивает силу ног и раскрывает таз. Из широкого шага разверните одну стопу на 90°, вторую слегка вовнутрь. Переднее колено согнуто и находится точно над пяткой. Руки вытянуты в стороны на уровне плеч, взгляд направлен поверх передней руки. Дышите спокойно: вдох — лёгкое вытяжение, выдох — углубление в позу. Держите от 30 секунд, со временем до минуты.

Вирабхадрасана III (Поза Воина III)

Самая сложная из трёх поз, она тренирует баланс и укрепляет мышцы кора. Из Воина I наклонитесь вперёд, перенеся вес на переднюю ногу. Задняя нога поднимается назад параллельно полу, руки можно вытянуть вперёд, в стороны или вдоль корпуса. Тело образует прямую линию от пятки до макушки. Начните с 10-20 секунд и постепенно доведите до минуты.

Что даёт практика

Три позы Воина делают практику йоги более осознанной. Они развивают силу и гибкость одновременно, помогают улучшить осанку и дыхание, придают уверенность в движении. При регулярной практике эти асаны становятся не только физическим упражнением, но и способом найти внутреннюю опору и устойчивость в повседневной жизни.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
