Простое упражнение, которое незаметно прокачивает мышцы и защищает от травм

1:46
Спорт

Баланс в шаге — это простое на первый взгляд упражнение, которое тренирует не только ягодицы, но и глубокие мышцы-стабилизаторы. Оно помогает развить координацию, удерживать равновесие и делает повседневные движения более уверенными. Такой формат особенно полезен тем, кто хочет укрепить ноги и снизить риск падений или травм.

Девушка с йога - ковриком в спортивной форме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

Как выполнять упражнение

Для начала возьмите гантель в левую руку. Встаньте на левую ногу, а правую слегка отведите назад и поставьте на носок. Держите корпус ровно.

На вдохе выполните движение рукой — можно махнуть назад или поднять её вперёд. Важно контролировать баланс, не заваливаясь в сторону. Выполняйте плавно, без рывков.

В чём польза

Баланс в шаге развивает чувство равновесия и координацию, что важно не только в спорте, но и в повседневной жизни. Главную работу берут на себя мышцы-стабилизаторы — именно они включаются, когда нужно удержать тело при шаге, беге или неожиданной ситуации вроде скольжения. Кроме того, упражнение дополнительно нагружает ягодицы и способствует их укреплению.

Как усложнить или упростить

  • Упростить: работать только рукой, оставляя ноги в статике.
  • Усложнить: добавить приседание на одной ноге с гантелью. Это усилит нагрузку на ягодицы и сделает упражнение более функциональным.

Сколько выполнять

Включайте баланс в шаге в тренировки на ягодицы или в разминку, если используете лёгкий вес. Оптимально — 2-3 подхода на каждую сторону по 10-15 повторов, делая паузы по 30 секунд.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
