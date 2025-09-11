Соболенко не место в WTA — комментатор сделал скандальное заявление после ее победы на US Open

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Теннисистка Арина Соболенко трижды выходила в финал турниров Большого шлема, выиграла Открытый чемпионат США в Нью-Йорке и прочно занимает первое место в мировом рейтинге. Однако кто-то считает, что белорусской теннисистке не стоит участвовать в турнирах WTA.

Арина Соболенко
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Арина Соболенко

27-летняя Соболенко провела фантастические две недели во Флашинг-Медоуз, проиграв лишь один сет в полуфинале американке Джессике Пегуле и защитив свой титул чемпиона US Open, одержав победу над соотечественницей Амандой Анисимовой.

Однако четвёртый титул Соболенко на турнирах Большого шлема поверг Томаша Вольфке в шок.

"Я говорил это столько раз и повторю ещё раз. Арине Соболенко нечего делать в WTA", — безжалостно парировал комментатор Eurosport.

Он признал, что она заслуженно "номер один".

"Я не скрываю, что она не мой любимый игрок. Ей не место в турнире, пока продолжается война в Украине", — сказал польский эксперт в подкасте Onet Sport Review.

Однако Соболенко уверенно лидирует в рейтинге WTA. Ига Швентек, занимающая второе место и дошедшая до четвертьфинала в Нью-Йорке, проигрывает белоруске с разгромным счётом 3292 очка, и соперничество двух крупнейших звёзд женского тенниса в Польше ощущается очень остро.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
