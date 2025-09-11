Соболенко не место в WTA — комментатор сделал скандальное заявление после ее победы на US Open

Теннисистка Арина Соболенко трижды выходила в финал турниров Большого шлема, выиграла Открытый чемпионат США в Нью-Йорке и прочно занимает первое место в мировом рейтинге. Однако кто-то считает, что белорусской теннисистке не стоит участвовать в турнирах WTA.
27-летняя Соболенко провела фантастические две недели во Флашинг-Медоуз, проиграв лишь один сет в полуфинале американке Джессике Пегуле и защитив свой титул чемпиона US Open, одержав победу над соотечественницей Амандой Анисимовой.
Однако четвёртый титул Соболенко на турнирах Большого шлема поверг Томаша Вольфке в шок.
"Я говорил это столько раз и повторю ещё раз. Арине Соболенко нечего делать в WTA", — безжалостно парировал комментатор Eurosport.
Он признал, что она заслуженно "номер один".
"Я не скрываю, что она не мой любимый игрок. Ей не место в турнире, пока продолжается война в Украине", — сказал польский эксперт в подкасте Onet Sport Review.
Однако Соболенко уверенно лидирует в рейтинге WTA. Ига Швентек, занимающая второе место и дошедшая до четвертьфинала в Нью-Йорке, проигрывает белоруске с разгромным счётом 3292 очка, и соперничество двух крупнейших звёзд женского тенниса в Польше ощущается очень остро.
