Казахстанская боксёрша обеспечила себе как минимум бронзу на ЧМ по боксу: как она одолела чемпионку

Спорт

Аида Абикеева из Казахстана вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксерские перчатки

Боксерша защищает честь своей страны в весовой категории до 65 кг.

В четвертьфинале Аида встретилась с олимпийской чемпионкой 2020 года из Турции Бусеназ Сурменели.

По данным НОК Республики Казахстан, Абикеева нокаутировала соперницу уже в первом раунде. В итоге она победила со счётом 5:0 по решению судей.

Таким образом, Аида Абикеева (до 65 кг) стала как минимум бронзовым призёром чемпионата мира.