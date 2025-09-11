Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Казахстанская боксёрша обеспечила себе как минимум бронзу на ЧМ по боксу: как она одолела чемпионку

0:40
Спорт

Аида Абикеева из Казахстана вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле.

Боксерские перчатки
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксерские перчатки

Боксерша защищает честь своей страны в весовой категории до 65 кг.

В четвертьфинале Аида встретилась с олимпийской чемпионкой 2020 года из Турции Бусеназ Сурменели.

По данным НОК Республики Казахстан, Абикеева нокаутировала соперницу уже в первом раунде. В итоге она победила со счётом 5:0 по решению судей.

Таким образом, Аида Абикеева (до 65 кг) стала как минимум бронзовым призёром чемпионата мира.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
