Анна Калинская назвала короля флирта в теннисном мире

Анна Калинская, ранее известная как девушка Янника Синнера и Ника Кирьоса, рассказала о том, как много теннисистов-мужчин пытались соблазнить на корте с помощью текстовых сообщений.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Анна Калинская

Однако, по её словам, сейчас это случается реже.

"Став старше, я не знаю… у некоторых людей нет шансов. Им незачем писать сообщения", — сказала она.

26-летняя теннисистка, занимающая 34-е место в мировом рейтинге, позже назвала теннисиста, который чаще всего забрасывал её личными сообщениями и регулярно пытался достучаться не только до неё, но и до других участников турнира.

"Один человек писал мне около десяти раз, но потом сдался. Сейчас я вам скажу, кто это: Хольгер Руне. Он пишет всем. Он слишком много о себе возомнил. Возможно, он просто отчаялся, но сообщения писал не только он", — заявила теннисистка.

22-летний Руне позже не оставил откровения Калинской без ответа, отреагировав на слова россиянки на своей странице в соцсетях.

"Возможно, между нами есть культурные различия, из-за которых Анна воспринимает даже комментарий к истории как приглашение на свидание. Если я захочу пойти на свидание, я приглашу тебя. Не волнуйся…!" — подытожил датчанин.