Казахский боксёр, проигравший на чемпионате мира, вышел из себя: шокирующее заявление

Спорт

Боксер сборной Казахстана Сабыржан Аккалыков проиграл свой первый бой на чемпионате мира в Ливерпуле и очень разозлился.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бокс

Защищая честь своей страны в весовой категории до 75 кг, он уступил украинскому боксеру Павлу Илюше. Поединок завершился со счётом 3:2 по решению судей.

Сабыржан Аккалыков опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором ответил тем, кто резко раскритиковал его неудачу на чемпионате мира.

"Этот чемпионат мира для меня закончился. В одном месте я не подготовился, в другом не смог… Так что тут и говорить нечего. А тем, кто критикует спорт, я бы сказал: заткнитесь. Вы не представляете, сколько мы тренируемся и готовимся, как долго не видим близких, сколько крови и пота проливается на тренировках", — написал боксёр.

Следует отметить, что Сабыржан Аккалыков — победитель молодёжного чемпионата мира 2021 года.