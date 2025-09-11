Два нокаута за вечер: как казахстанские боксеры сокрушили соперников и гарантировали медали ЧМ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

В Ливерпуле продолжается чемпионат мира по боксу. Двое казахстанских боксёров одержали победы и вышли в полуфинал турнира.

Боксерские перчатки
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксерские перчатки

Махмуд Сабырхан, выступавший в весовой категории до 55 кг, в четвертьфинале встретился с японцем Руи Ямагучи. Он с первого раунда доминировал и отправил соперника в нокдаун. В итоге казахстанский боксер одержал убедительную победу по решению судей и вышел в полуфинал.

А Торехан Сабырхан, выступавший в весовой категории до 70 кг, в четвертьфинале с убедительной разницей одержал победу над французом Маканом Траоре. Стоит отметить, что Торехан Сабырхан впервые вышел в полуфинал взрослого чемпионата мира.

Таким образом, оба казахстанских боксера завоевали как минимум по одной бронзовой медали.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официально — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
