Два нокаута за вечер: как казахстанские боксеры сокрушили соперников и гарантировали медали ЧМ

В Ливерпуле продолжается чемпионат мира по боксу. Двое казахстанских боксёров одержали победы и вышли в полуфинал турнира.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксерские перчатки

Махмуд Сабырхан, выступавший в весовой категории до 55 кг, в четвертьфинале встретился с японцем Руи Ямагучи. Он с первого раунда доминировал и отправил соперника в нокдаун. В итоге казахстанский боксер одержал убедительную победу по решению судей и вышел в полуфинал.

А Торехан Сабырхан, выступавший в весовой категории до 70 кг, в четвертьфинале с убедительной разницей одержал победу над французом Маканом Траоре. Стоит отметить, что Торехан Сабырхан впервые вышел в полуфинал взрослого чемпионата мира.

Таким образом, оба казахстанских боксера завоевали как минимум по одной бронзовой медали.

Уточнения

