Первая медаль впервые с 2019 года досталась Болгарии на ЧМ по боксу: кто принёс победу

Спорт

Боксёр Радослав Росенов из Болгарии завоевал для своей страны первую за шесть лет медаль чемпионата мира.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксерские перчатки

Он одержал победу в четвертьфинальном поединке в категории до 60 кг над англичанином Уильямом Хьюиттом на чемпионате мира среди мужчин и женщин в Ливерпуле. Росенов победил единогласным решением судей.

Последней медалью Болгарии на чемпионате мира стала бронзовая медаль Радослава Пантелеева в тяжёлой весовой категории.

Чемпион Европы среди юношей до 23 лет в Софии 2024 года доминировал в первом раунде, нанеся несколько мощных ударов левой, потрясших соперника из Уигана. Во втором раунде Росенов доминировал благодаря своей ловкости и быстрым ударам, а в третьем добил соперника, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль.

Следующий бой болгарина состоится против бразильца Луиса Оливейры, чемпиона Южной Америки 2022 года. Победа в этом поединке обеспечит ему право побороться за золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 60 кг.