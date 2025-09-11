Бразильские волейболистки пережили вторжение в отель в Непале — не знают, когда вернутся домой

Волейболистки Ана Флавия Гальвао и Майра Соуза переживают напряжённые моменты на другом конце света.
Бразильцы увидели, как их отель в Покхаре, Непал, был захвачен во время протестов, охвативших азиатскую страну со вторника.
Девушки, выступавшие за команду "Карнали Яшвис" в волейбольном турнире, спешно покинули здание, их перевели в другой отель, и они до сих пор не знают, когда смогут вернуться в Бразилию.
"Это было очень тяжело. Мы слышали крики людей, хруст ломающихся вещей и громкие удары, даже когда уже прятались в лесу", — рассказала Ана Флавия.
Жители Непала протестуют против запрета социальных сетей, введённого на прошлой неделе, под лозунгом "Блокируем коррупцию, а не социальные сети". Запрет вызвал негативную реакцию у 30 миллионов жителей страны, около 90% которых пользуются интернетом.
Протестующие ворвались в здание парламента Непала и подожгли здание парламента и дома министров. Премьер-министр Непала К. П. Шарма Оли подал в отставку на фоне усиливающихся народных протестов против правительства.
