Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ударный эффект для ног: 9 упражнений, которые заставят вас полюбить тренировки
Соболенко не место в WTA — комментатор сделал скандальное заявление после ее победы на US Open
Эпоха женских консультаций подходит к концу: в России готовят медицинскую революцию для мужчин
Вопрос, который мучил всех: Полина Гагарина высказалась на пикантную тему о женских прелестях
Овощные салаты удивят по-новому: такие неожиданные добавки делают блюдо полезнее
Анна Калинская назвала короля флирта в теннисном мире
Три шага перед ремонтом, которые экономят месяцы нервов и денег
Казахский боксёр, проигравший на чемпионате мира, вышел из себя: шокирующее заявление
Два нокаута за вечер: как казахстанские боксеры сокрушили соперников и гарантировали медали ЧМ

Бразильские волейболистки пережили вторжение в отель в Непале — не знают, когда вернутся домой

1:14
Спорт

Волейболистки Ана Флавия Гальвао и Майра Соуза переживают напряжённые моменты на другом конце света.

Мяч для игры в волейбол
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мяч для игры в волейбол

Бразильцы увидели, как их отель в Покхаре, Непал, был захвачен во время протестов, охвативших азиатскую страну со вторника.

Девушки, выступавшие за команду "Карнали Яшвис" в волейбольном турнире, спешно покинули здание, их перевели в другой отель, и они до сих пор не знают, когда смогут вернуться в Бразилию.

"Это было очень тяжело. Мы слышали крики людей, хруст ломающихся вещей и громкие удары, даже когда уже прятались в лесу", — рассказала Ана Флавия.

Жители Непала протестуют против запрета социальных сетей, введённого на прошлой неделе, под лозунгом "Блокируем коррупцию, а не социальные сети". Запрет вызвал негативную реакцию у 30 миллионов жителей страны, около 90% которых пользуются интернетом.

Протестующие ворвались в здание парламента Непала и подожгли здание парламента и дома министров. Премьер-министр Непала К. П. Шарма Оли подал в отставку на фоне усиливающихся народных протестов против правительства.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Экономика и бизнес
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Последние материалы
Чудо-смесь из кухни обманывает жир и ускоряет метаболизм
Китайские учёные смогли победить старость
Что скрывает кровавая планета? Следы древней жизни нашли на Марсе
USB-порт в машине — как джинн: исполняет желания, о которых вы даже не догадывались
Возьмите обычные тортильи — и вы получите десерт с ароматом праздника
Нейросеть добралась до Голливуда: вот что ИИ готовит для кинематографа
Глобальное потепление приведет человечество к страшной проблеме: ученые шокировали открытием
Ставка на будущее: кубанский чай инвестирует в урожай и бренд
Каково это – жить на Марсе? NASA проведет 12-месячный необычный эксперимент
Силовые тренировки после 40 лет? Вот почему никогда не поздно начать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.