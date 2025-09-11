Бывший судья Премьер-лиги Кут был уволен в прошлом году.

Бывшему арбитру Премьер-лиги Дэвиду Куту предъявлено обвинение в создании непристойного видео с ребёнком, подтвердила полиция Ноттингемшира.

43-летний уроженец Коллингема должен явиться в магистратский суд.

Ему предъявлено обвинение в правонарушении категории А, связанном с видеофайлом, обнаруженным сотрудниками полиции в феврале 2025 года.

Категория А — самая тяжкая из всех.

Обвинение в создании непристойного изображения ребёнка относится к таким действиям, как скачивание, распространение или сохранение фотографий или видео с оскорблениями.

Кут был уволен компанией Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) в декабре 2024 года после того, как в социальных сетях широко распространилось видео, на котором Кут, по всей видимости, оскорбительно высказывается о "Ливерпуле" и его бывшем тренере Юргене Клоппе.

В августе этого года Футбольная ассоциация отстранила его от футбола на восемь недель за видео с Клоппом.

Расследование PGMOL также затронуло второе видео, появившееся в ноябре 2024 года, на котором, по всей видимости, Кут вдыхает белый порошок, предположительно во время Евро-2024, где он был одним из помощников VAR на турнире.

Университет Европейского футбола (УЕФА) также назначил следователя по этике для расследования этого дела, и УЕФА отстранил Кута до 30 июня 2026 года.