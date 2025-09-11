Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Сайт AOL раскрыл некоторые пункты, которые португальский футболист Криштиану Роналду согласовал со своей будущей женой Джорджиной Родригес и детьми, чтобы обеспечить им гармоничное сосуществование.

Роналду в Аравии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Роналду в Аравии

Криштиану дал понять, что футбол занимает очень важное место, особенно для его старшего сына, которого он призывает тренироваться по несколько часов в день. 40-летний футболист также заявил, что верит в то, что Криштиану Жуниор станет лучше его.

Следующее правило касается здорового питания. В доме Роналду никто не найдёт ни газированных напитков, ни фастфуда, семья предпочитает фрукты, овощи и здоровую пищу.

Итак, продолжим: португалец очень много спит. В частности, он устраивает себе пять 90-минутных снов, или, другими словами… "энергетических" снов, чтобы поддерживать энергию.

И хотя он не любит вредную еду, он съест мороженое, но, конечно, в меру. И когда это происходит, все должны участвовать в тренировках.

Перейдём к следующему правилу: Роналду запретил своим детям пользоваться мобильными телефонами, поскольку хочет, чтобы у них было своё детство.

Продолжением этого правила является образование, которое он хочет дать своим детям, отправляя их в лучшие школы, поскольку сам не смог этого сделать.

Мытьё рук перед каждым приёмом пищи также очень важно для семьи, а когда они путешествуют, они никогда не останавливаются в отелях, а только на виллах с собственным бассейном, как рассказала Джорджина в своём документальном фильме. Кроме того, они никогда не летают на самолётах, а только на реактивных самолётах.

Известно, что 40-летний мужчина вырос в бедности и имел трудное детство, поэтому он хочет передать своим детям, что только упорный труд и дисциплина помогут им добиться всего в жизни. Переехав в Саудовскую Аравию всей семьёй, они с уважением отнеслись к идее подходящей одежды и следовали ей.

Ещё одно правило — соблюдать меру в социальных сетях. Он также хочет, чтобы его дети не спешили с любовью, и советует им сначала прожить детство. Португалец, несмотря на огромную страсть к футболу, хочет, чтобы его дети следовали своим истинным желаниям, а последнее правило — всегда находить время для семьи.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
