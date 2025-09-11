Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соболенко не место в WTA — комментатор сделал скандальное заявление после ее победы на US Open
Эпоха женских консультаций подходит к концу: в России готовят медицинскую революцию для мужчин
Вопрос, который мучил всех: Полина Гагарина высказалась на пикантную тему о женских прелестях
Овощные салаты удивят по-новому: такие неожиданные добавки делают блюдо полезнее
Анна Калинская назвала короля флирта в теннисном мире
Три шага перед ремонтом, которые экономят месяцы нервов и денег
Казахский боксёр, проигравший на чемпионате мира, вышел из себя: шокирующее заявление
Два нокаута за вечер: как казахстанские боксеры сокрушили соперников и гарантировали медали ЧМ
Экстренный визит: Ксения Раппопорт вернулась в Россию из-за ареста дочери

Первое фиаско Анчелотти: Боливия остудила пыл бразильской сборной – вот что пошло не так

1:47
Спорт

Карло Анчелотти потерпел первое поражение в качестве тренера сборной Бразилии, когда команда проиграла со счетом 1:0 сборной Боливии в Эль-Альто в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Этот результат прервал беспроигрышную серию итальянского тренера, дебютировавшего вничью с Эквадором и одержавшего две победы над Парагваем и Чили в матчах, проведённых в Бразилии.

Гол в пользу боливийцев забил Мигелито, игрок "Сантоса", находящийся в аренде в клубе "Америка-МГ", который решил исход матча в одном из самых высокогорных городов планеты, что исторически осложняло жизнь сборной Бразилии.

Статистика Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии:

  • 4 матча
  • 2 победы
  • 1 ничья
  • 1 поражение
  • 4 забитых гола
  • 1 пропущенный гол

Менее чем за год до чемпионата мира и худшее выступление сборной Бразилии в отборочном цикле в истории, Анчелотти приезжает на главный турнир мира под давлением из-за времени, потерянного в бурном отборочном цикле.

Несмотря на завершение отборочного цикла, сборной Бразилии предстоит провести серию товарищеских матчей перед чемпионатом мира 2026 года. Первый матч состоится 10 октября против Южной Кореи в Сеуле, а затем 14 октября в Токио — против Японии.

Ожидается, что сборная Бразилии проведёт в общей сложности от 6 до 8 подготовительных матчей перед началом турнира в США, Мексике и Канаде в июне 2026 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Последние материалы
Чудо-смесь из кухни обманывает жир и ускоряет метаболизм
Китайские учёные смогли победить старость
Что скрывает кровавая планета? Следы древней жизни нашли на Марсе
USB-порт в машине — как джинн: исполняет желания, о которых вы даже не догадывались
Возьмите обычные тортильи — и вы получите десерт с ароматом праздника
Нейросеть добралась до Голливуда: вот что ИИ готовит для кинематографа
Глобальное потепление приведет человечество к страшной проблеме: ученые шокировали открытием
Ставка на будущее: кубанский чай инвестирует в урожай и бренд
Каково это – жить на Марсе? NASA проведет 12-месячный необычный эксперимент
Силовые тренировки после 40 лет? Вот почему никогда не поздно начать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.