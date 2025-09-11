Первое фиаско Анчелотти: Боливия остудила пыл бразильской сборной – вот что пошло не так

Карло Анчелотти потерпел первое поражение в качестве тренера сборной Бразилии, когда команда проиграла со счетом 1:0 сборной Боливии в Эль-Альто в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Этот результат прервал беспроигрышную серию итальянского тренера, дебютировавшего вничью с Эквадором и одержавшего две победы над Парагваем и Чили в матчах, проведённых в Бразилии.

Гол в пользу боливийцев забил Мигелито, игрок "Сантоса", находящийся в аренде в клубе "Америка-МГ", который решил исход матча в одном из самых высокогорных городов планеты, что исторически осложняло жизнь сборной Бразилии.

Статистика Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии:

4 матча

2 победы

1 ничья

1 поражение

4 забитых гола

1 пропущенный гол

Менее чем за год до чемпионата мира и худшее выступление сборной Бразилии в отборочном цикле в истории, Анчелотти приезжает на главный турнир мира под давлением из-за времени, потерянного в бурном отборочном цикле.

Несмотря на завершение отборочного цикла, сборной Бразилии предстоит провести серию товарищеских матчей перед чемпионатом мира 2026 года. Первый матч состоится 10 октября против Южной Кореи в Сеуле, а затем 14 октября в Токио — против Японии.

Ожидается, что сборная Бразилии проведёт в общей сложности от 6 до 8 подготовительных матчей перед началом турнира в США, Мексике и Канаде в июне 2026 года.