Такой ленивый в маму? Как дети перенимают неактивный образ жизни родителей

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бразильские ученые считают, что если родители ведут малоподвижный образ жизни, то дети будут вести себя так же.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ молодая мама

Физическая активность участников эксперимента измерялась с помощью специальных акселерометров, прикрепленных к бедру неделю. Семья считалась активной, если хотя бы один из родителей уделял физическим нагрузкам более 150 минут в неделю.

Все семьи сидели по 9 часов ежедневно. Между малоподвижными родителями и детьми оказалась сильная схожесть поведения.

Особенно изменение ежедневных привычек зависит от предрасположенности матери к физическим нагрузкам.