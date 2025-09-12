Такой ленивый в маму? Как дети перенимают неактивный образ жизни родителей

Бразильские ученые считают, что если родители ведут малоподвижный образ жизни, то дети будут вести себя так же.
Физическая активность участников эксперимента измерялась с помощью специальных акселерометров, прикрепленных к бедру неделю. Семья считалась активной, если хотя бы один из родителей уделял физическим нагрузкам более 150 минут в неделю.
Все семьи сидели по 9 часов ежедневно. Между малоподвижными родителями и детьми оказалась сильная схожесть поведения.
Особенно изменение ежедневных привычек зависит от предрасположенности матери к физическим нагрузкам.
