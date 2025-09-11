Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дороги с мозгами вместо ям: спасение экологии, нервов и времени в одном решении
Совет дня: простой приём поможет вашим цветам восстановить здоровье и силу
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Опасная находка: вместе с камнями с Марса на Землю могут попасть инопланетяне
Дело не в таланте: Вероника Степанова нашла простое объяснение популярности Кадышевой и Булановой
Потус расцветает или умирает: всё решает ложка соли
Кейтеринг в Москве: почему еда на выезд стала привычным сервисом
Фастфуд из миски? Развенчиваем мифы о кормах, из-за которых страдают животные
Трагедия на Burning Man: отец россиянина обратился к Трампу за справедливостью

Это не просто бег: как фартлек обманывает тело и мозг, заставляя их работать на пределе

3:21
Спорт

Фартлек — один из самых необычных и гибких форматов беговых тренировок. Его суть — в чередовании ускорений и медленных отрезков без жёсткого плана, что делает занятие одновременно эффективным и увлекательным. Не случайно само слово в переводе со шведского означает "игра со скоростями".

Фартлек — бег для выносливости
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фартлек — бег для выносливости

Как появился фартлек

Методику разработал в 1930-х годах шведский тренер Гёста Хольмер. Его целью было научить спортсменов лучше чувствовать ритм и быстрее адаптироваться к изменениям темпа в забеге. Первые тренировки проходили на пересечённой местности: бегуны ускорялись на подъёмах, сбавляли ход на спусках и снова прибавляли силы на прямых участках. Такой подход помогал не только развивать выносливость, но и готовил к реальным условиям соревнований.

Сегодня фартлек применяют не только бегуны: принципы "игры со скоростями" можно использовать на велотренажёре, эллипсе или даже во время плавания.

Чем полезен фартлек

Эта тренировка активирует все основные энергетические системы организма — от взрывной силы до долгой выносливости. В результате улучшаются:

  • функциональная мощность и максимальное потребление кислорода;

  • способность держать высокий темп после ускорений;

  • тактическое мышление во время забега;

  • умение оценивать свои силы и ментальная устойчивость.

Ещё одно преимущество — отсутствие строгих рамок. Не нужно смотреть на часы и высчитывать интервалы, что снижает психологическое давление и делает бег более "живым".

Как правильно выполнять тренировку

Перед занятием обязательно нужна разминка: суставная гимнастика и 10-15 минут лёгкого бега. Далее можно строить фартлек по ощущениям: ускориться до ближайшего дерева, замедлиться к повороту, снова прибавить на подъёме.

Рекомендованная интенсивность — 60-75% от максимума для новичков и 70-90% для опытных спортсменов. При этом ускорения не должны быть слишком короткими и резкими: лучше держать ровный быстрый темп от 30 секунд до нескольких минут. Отдых проходит в формате лёгкой трусцы — переходить на шаг нежелательно.

Тренировка может длиться от 30 минут у любителей до двух часов у профессионалов. Оптимальная частота — один раз в неделю или раз в две недели, чтобы избежать перегрузки.

Примеры фартлека

  • Классический: 1 минута быстро — 1 минута медленно.

  • Лесенка: 1-2-3 минуты ускорений с таким же временем восстановления.

  • Горки: ускорение только на подъёмах, восстановление — на спусках.

Частые ошибки

Главные промахи новичков — слишком резкие старты, слишком частые фартлеки и попытка выполнять их на следующий день после тяжёлой тренировки. Всё это приводит к усталости и снижает эффект.

Что в итоге

Фартлек — это свободный бег с хаотичными ускорениями, который развивает выносливость, скорость и тактическое мышление. Он подходит спортсменам любого уровня и может стать отличным способом разнообразить тренировки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Последние материалы
Как приготовить невероятно нежную и ароматную свинину: добавьте этот неожиданный ингредиент
Робин Гуд: Принц воров – это не просто фильм: 3 неоспоримых причины его вечной популярности
США разморозили Белавиа: неожиданное потепление в отношениях между странами
Холодильник открывает секрет вечной молодости: продукты, которые делают кожу гладкой
Финансовая подушка или отпуск мечты: как сохранить радость жизни даже в условиях кризиса
Выбросить или спасти? Белая дежда с пятнами получит второй шанс благодаря проверенному лайфхаку
Китайский безвиз оборачивается кнутом? Вот как не испортить поездку
Не дайте собачьим глазам обмануть вас: эти 5 пород могут оказаться головной болью
Дешевле хранить, выгоднее использовать: отходы атомных станций обрели вторую жизнь
Кнопка страха активирована: что будет, если нажать электронный ручник, пока машина едет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.