Абонемент становится ловушкой: как спортзалы заставляют клиентов переплачивать

Спорт

Истории с "безлимитными" абонементами в спортзал часто вызывают вопросы: можно ли требовать с клиента доплату за услуги, если он уже приобрёл безлимит? Всё зависит от того, что именно включает ваш договор или публичная оферта.

Приседания со штангой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания со штангой

Когда клуб имеет право на доплату

Безлимит не всегда означает полный доступ ко всем возможностям фитнес-клуба. Например, абонемент может распространяться только на кроссфит-занятия, но не на тренажёрный зал или бассейн. В этом случае администрация вправе брать дополнительную плату за использование других услуг, если это прописано в договоре.

Именно поэтому так важно внимательно читать условия. Если у вас на руках нет договора, его копию можно запросить в клубе, а публичная оферта обычно размещается на сайте или стенде в самом заведении.

Что прописывает закон

Даже если в договоре указаны ограниченные права, закон о защите прав потребителей и Гражданский кодекс действуют в приоритетном порядке. Это значит, что никакие пункты договора не могут ущемлять ваши права. Если условия явно ухудшают положение клиента по сравнению с законом, они признаются недействительными.

Пример: фитнес-клуб не может самостоятельно менять правила, ухудшая условия обслуживания без согласия клиента. Новые ограничения могут считаться существенным изменением договора, и в таком случае клиент вправе требовать возврата денег или продолжения услуг на старых условиях.

Как действовать клиенту

  1. Проверьте договор или оферту. Обратите внимание на раздел "базовые услуги" или "предмет договора".

  2. Укажите администрации конкретный пункт, подтверждающий, что доплата не предусмотрена. Иногда достаточно процитировать документ, чтобы спор был исчерпан.

  3. Если клуб настаивает, требуйте письменное подтверждение их позиции. С этим документом можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

  4. При закрытии клуба или отказе в услугах вы имеете право на возврат части денег за неиспользованный период. Суды учитывают реальные документы, квитанции и переписку, а не только слова администрации.

Что важно помнить

Безлимитные абонементы бывают разными: кто-то продаёт неограниченное время пребывания в клубе, кто-то — только определённые тренировки. Всё это должно быть указано прямо в договоре или оферте, и менять условия клуб без согласия клиента не вправе.

Если окажется, что администрация требует деньги незаконно, вы имеете право отстоять свою позицию, начиная с переговоров и заканчивая судебным иском.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
