Сколько калорий на самом деле сжигает мозг — ответ ломает привычные стереотипы

Мозг человека часто называют главным "потребителем энергии". Несмотря на то что он составляет всего около двух процентов массы тела, именно на него приходится до двадцати процентов энергозатрат организма. Из-за этого распространён миф, что умственная работа помогает активно худеть. На самом деле исследования показывают: разница в расходе калорий минимальна.
Даже при восьми часах напряжённой работы мозг расходует дополнительно всего около 100-200 калорий — не больше, чем небольшой фруктовый перекус. Для сравнения: час ходьбы сжигает 250-300 калорий, а бег — более 500. Интеллектуальная деятельность не может заменить физические нагрузки.
Учёные проверяли расход энергии у шахматистов: во время партии они тратили 1,67 ккал в минуту против 1,53 в состоянии покоя. Разница есть, но она составляет всего несколько процентов. Основные ресурсы мозг тратит на внутренние процессы — работу нейронов, контроль памяти и жизненно важных функций организма.
Даже во сне мозг остаётся активным: он формирует воспоминания, обрабатывает информацию, регулирует дыхание и сердцебиение. Поэтому уровень энергозатрат остаётся относительно стабильным и почти не зависит от того, решаете ли вы задачи или отдыхаете.
Поддерживать мозг в тонусе помогает комплексный подход. Головоломки, шахматы и кроссворды развивают логику и внимание, изучение языков или новых навыков стимулирует память. Общение с друзьями и участие в групповых делах укрепляют когнитивные функции через социальную активность.
Не менее важны физические тренировки. Кардио и силовые нагрузки улучшают кровообращение и работу нейронов. Отказ от курения и чрезмерного алкоголя снижает риски когнитивных нарушений. Медитация и практики релаксации помогают бороться со стрессом, а творчество — музыка, рисование, письмо — задействует разные зоны мозга и поддерживает его пластичность.
Сколько калорий мозг расходует в день?
В среднем около 300-400 калорий, что составляет примерно пятую часть суточных энергозатрат организма.
Можно ли похудеть только за счёт умственной деятельности?
Нет, дополнительный расход калорий слишком мал. Для снижения веса необходимы физические тренировки и корректировка питания.
Какие упражнения лучше всего поддерживают мозг в тонусе?
Оптимально сочетать интеллектуальные задачи (головоломки, чтение, изучение языков) с физическими нагрузками, творчеством и регулярным отдыхом.
