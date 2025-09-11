Качает ягодицы, но щадит колени: это упражнение поможет тем, кто боится приседаний

Хинч с вытяжением рук — это эффективное упражнение для проработки ягодиц и укрепления спины. Оно почти не нагружает колени, поэтому подходит даже тем, кто испытывает дискомфорт в суставах, но хочет развивать мышцы нижней части тела.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хинч с вытяжением рук

Как выполнять хинч с вытяжением рук

Встаньте прямо, перенеся вес на правую ногу. Левую слегка отставьте назад на носок, руки опустите вдоль корпуса.

На вдохе потянитесь руками вверх и вперёд, одновременно уводя таз назад. При этом сгибайте тазобедренные и коленные суставы.

Следите за спиной: поясница должна оставаться в лёгком прогибе.

На выдохе вернитесь в исходное положение, сохраняя контроль над движением.

Польза упражнения

Главный акцент приходится на ягодицы, которые работают в полной амплитуде, а колени при этом почти не нагружаются. Дополнительно укрепляются мышцы спины, работающие в статическом режиме. Это помогает формировать правильную осанку и поддерживать её в повседневной жизни.

Как разнообразить тренировку

Усложнение с гантелями. Возьмите утяжелители в руки и выполняйте те же движения. Это увеличит нагрузку и позволит быстрее развить силу.

Вариант для рук. Встаньте в исходное положение, наклонитесь вперёд, удерживая гантели в опущенных руках. При этом тяните таз назад, сгибая тазобедренный сустав и колено опорной ноги. Такой вариант дополнительно прорабатывает плечи и бицепсы.

Сколько делать

Хинч с вытяжением рук стоит включать в основную часть тренировки на ноги и ягодицы. Выполняйте по два подхода на каждую сторону в умеренном темпе по 1-2 минуты без паузы между ногами.