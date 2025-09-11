Ешь больше — вес меньше: парадокс, который спасает спортсменов от травм

Многие думают, что занятия спортом обязательно требуют протеиновых коктейлей и добавок. Но на самом деле залог успеха кроется не в баночках с порошками, а в обычной еде. Важно лишь подобрать продукты и их количество так, чтобы организм получал всё необходимое.
Активные люди расходуют больше энергии, чем те, кто ведёт спокойный образ жизни. Поэтому спортсменам может понадобиться от 2000 до 5000 калорий в сутки, в зависимости от уровня нагрузок.
Крайнее ограничение калорий может привести не к стройности, а к травмам и болезням.
Спортсмены в видах спорта с жёсткими требованиями к весу (борьба, гимнастика, плавание) часто хотят похудеть. Но делать это без контроля врача опасно.
Если кто-то советует вам срочно сесть на диету, сначала обсудите это с врачом или спортивным диетологом. Только специалист сможет составить безопасный план, где будут учтены и питание, и нагрузки.
Читайте также: Как не сорваться на диете
Чтобы оставаться сильным и не болеть, организм должен получать все группы нутриентов:
Читайте также: Спорт и питание для вегетарианцев.
Существует мнение, что для роста мышц нужно есть очень много белка. На самом деле мышцы растут от регулярных тренировок, а не от лишних порций курицы.
Избыток белка может привести к проблемам: обезвоживанию, потере кальция и даже перегрузке почек. Поэтому важно знать меру.
Калории — это энергия, без которой организм просто не сможет работать. Норма зависит от возраста и активности.
1. Формула Миффлина-Сан Жеора
2. Формула Харриса-Бенедикта
Чтобы похудеть, достаточно уменьшить полученный показатель на 100-500 калорий.
Читайте также: Как питаться перед тренировкой
Питание для спорта — это не строгие диеты и не бесконечные добавки. Это баланс калорий, белков, жиров и углеводов. Разнообразная еда и учёт потребностей организма помогут не только в спорте, но и в повседневной жизни.
Уточнения
Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.
Парадо́кс (др.-греч. παράδοξος — "неожиданный; странный", от др.-греч. παρα — "против, вопреки" и др.-греч. δόξα — "мнение; представление; предположение") в широком смысле — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).
Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.