Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоит ли бизнесу переходить на MAX уже сегодня? Объясняет эксперт
Станислав Садальский высказался об интервью Пугачёвой — смелая реакция на откровения певицы
Квартира в стеклянной банке: почему окно не должно быть полостью герметичным
Кости, которых не должно быть: Австралия раскрыла тайну исчезнувшего сумчатого
Карта болезней собак помогла учёным: вот какие недуги указывают на серьёзные патологии
В Европе открыто сравнили Путина и Зеленского: вывод оказался неожиданным
Сомневаетесь в себе? Это может быть ваш тайный путь к успеху
Иоанн Креститель: печальная правда, о которой молчат все
Леонардо ДиКаприо больше не гонится за Оскаром: как изменился выбор ролей у голивудского актёра

Ешь больше — вес меньше: парадокс, который спасает спортсменов от травм

5:14
Спорт

Многие думают, что занятия спортом обязательно требуют протеиновых коктейлей и добавок. Но на самом деле залог успеха кроется не в баночках с порошками, а в обычной еде. Важно лишь подобрать продукты и их количество так, чтобы организм получал всё необходимое.

Правильное питание спортсмена
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Правильное питание спортсмена

Калории — топливо для спортсмена

Активные люди расходуют больше энергии, чем те, кто ведёт спокойный образ жизни. Поэтому спортсменам может понадобиться от 2000 до 5000 калорий в сутки, в зависимости от уровня нагрузок.

Что происходит, если калорий не хватает

  • тело теряет силы;
  • мышцы не растут, а разрушаются;
  • снижается скорость и выносливость;
  • подростки рискуют столкнуться с проблемами роста и хрупкими костями.

Крайнее ограничение калорий может привести не к стройности, а к травмам и болезням.

Нужно ли спортсменам сидеть на диете

Спортсмены в видах спорта с жёсткими требованиями к весу (борьба, гимнастика, плавание) часто хотят похудеть. Но делать это без контроля врача опасно.

Важно:

Если кто-то советует вам срочно сесть на диету, сначала обсудите это с врачом или спортивным диетологом. Только специалист сможет составить безопасный план, где будут учтены и питание, и нагрузки.

Читайте также: Как не сорваться на диете

Разнообразное питание — залог здоровья

Чтобы оставаться сильным и не болеть, организм должен получать все группы нутриентов:

  • углеводы — главный источник энергии (цельнозерновой хлеб, каши, овощи, фрукты);
  • белки — строительный материал для мышц (мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи);
  • жиры — долгосрочный источник энергии, особенно важный для спортсменов (оливковое масло, жирная рыба, орехи);
  • витамины и минералы — регулируют все процессы в организме.

Читайте также: Спорт и питание для вегетарианцев.

Важные минералы для спортсмена

  • Кальций укрепляет кости и защищает от переломов. Его источник — молочные продукты.
  • Железо доставляет кислород к мышцам. Найти его можно в мясе, рыбе, птице, а также в зелёных овощах и злаках.

Белок: мифы и правда

Существует мнение, что для роста мышц нужно есть очень много белка. На самом деле мышцы растут от регулярных тренировок, а не от лишних порций курицы.

Избыток белка может привести к проблемам: обезвоживанию, потере кальция и даже перегрузке почек. Поэтому важно знать меру.

Сколько калорий нужно в день

Калории — это энергия, без которой организм просто не сможет работать. Норма зависит от возраста и активности.

Активный образ жизни

  • 19-30 лет: 2200-2800 ккал
  • 31-50 лет: 2000-2600 ккал
  • 51 год и старше: 1800-2400 ккал

Умеренный образ жизни

  • 19-30 лет: 2400-3000 ккал
  • 31-50 лет: 2200-2800 ккал
  • 51 год и старше: 2000-2600 ккал

Пассивный образ жизни

  • 19-30 лет: 2000-2400 ккал
  • 31-50 лет: 1800-2200 ккал
  • 51 год и старше: 1600-2000 ккал

Как рассчитать свою норму калорий

Есть два популярных метода:

1. Формула Миффлина-Сан Жеора

  • Мужчины: 10 x вес + 6,25 x рост — 5 x возраст + 5
  • Женщины: 10 x вес + 6,25 x рост — 5 x возраст — 161

2. Формула Харриса-Бенедикта

  • Мужчины: 66,5 + 13,75 x вес + 5,003 x рост — 6,775 x возраст
  • Женщины: 655,1 + 9,563 x вес + 1,85 x рост — 4,676 x возраст

Результат корректируется по коэффициенту активности:

  • минимум — 1,2;
  • средняя нагрузка — 1,4;
  • максимальная (спортсмены) — 1,9.

Чтобы похудеть, достаточно уменьшить полученный показатель на 100-500 калорий.

Читайте также: Как питаться перед тренировкой

Питание для спорта — это не строгие диеты и не бесконечные добавки. Это баланс калорий, белков, жиров и углеводов. Разнообразная еда и учёт потребностей организма помогут не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

Парадо́кс (др.-греч. παράδοξος — "неожиданный; странный", от др.-греч. παρα — "против, вопреки" и др.-греч. δόξα — "мнение; представление; предположение") в широком смысле — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Последние материалы
Леонардо ДиКаприо больше не гонится за Оскаром: как изменился выбор ролей у голивудского актёра
Обычные макароны под этим соусом становятся лучше ресторанных: секрет на кухне у всех под рукой
На 5 часов больше ради денег? Греция пересматривает рабочее время, но кому это на руку
Ешь больше — вес меньше: парадокс, который спасает спортсменов от травм
Звёзды RU.TV устроили сюрприз для военных в госпитале: как это было
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Автомобиль уводит в сторону: этот скрытый дефект способен превратить дорогу в испытание
Пиар работает: Алла Пугачёва объяснила, за что обижается на Киркорова
Одежда говорит громче слов — тайный язык гардероба раскрывает желания и страхи
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.