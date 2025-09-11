Тренировка превращается в ловушку: 3 ошибки, которые калечат чаще всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Фитнес должен укреплять тело, а не разрушать его. Но одна ошибка может обернуться растяжением, воспалением суставов или хронической травмой. Почему это происходит и как избежать неприятностей?

Травма на тренировке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Травма на тренировке

Главные причины травм

1. Пропуск разминки

Мышцы и связки — не резина. Резкий старт без подготовки приводит к растяжениям, микроразрывам и вывихам. Чаще всего страдают плечи, поясница и колени.

Что делать:

  • 5-10 минут лёгкого кардио (дорожка, велосипед, скакалка).
  • Динамическая растяжка (вращения, махи).
  • Подводящие подходы с лёгкими весами.

2. Ошибки в технике

До 90% травм случаются из-за неправильного выполнения упражнений.

Примеры:

  • Становая тяга: тянуть спиной, а не ногами → риск грыжи.
  • Жим лёжа: прогиб поясницы и "домик" в запястьях → перегруз суставов.
  • Приседания: колени за носки + округлённая спина → возможный разрыв мениска.

Решение:

  • Учитесь у тренера или по качественным видео.
  • Сначала движение, потом нагрузка.
  • Снимайте себя на видео и сверяйте с эталоном.

3. Перетренированность

Мышцы растут во сне, а не в зале. Если не давать себе восстановиться, усталость приведёт к падению концентрации и травме.

Признаки:

  • Боль в суставах (не крепатура).
  • Снижение силовых.
  • Раздражительность, бессонница, отсутствие мотивации.

Как избежать:

  • Не тренируйте одну группу мышц подряд два дня.
  • Спите 7-9 часов.
  • Каждые 2-3 месяца делайте "разгрузочную" неделю.

Опасные упражнения и замены

  • Жим из-за головы → риск травмы плеча.
    Альтернатива: жим штанги или гантелей перед собой.
  • Глубокие приседания со штангой → перегруз коленей и поясницы.
    Альтернатива: приседы до параллели или фронтальные.
  • Тяга к подбородку широким хватом → воспаление сухожилий плеча.
    Альтернатива: тяга в наклоне или подъём гантелей.

Если травма всё же случилась

  • Прекратите тренировку.
  • Приложите лёд (при ушибе или растяжении).
  • Обратитесь к врачу (рентген или МРТ покажут масштаб).
  • Не спешите возвращаться в зал.

Правильное восстановление:

  • Консультация врача или реабилитолога.
  • Постепенное увеличение нагрузки.
  • Упражнения на мобильность и стабилизацию.
  • Укрепление "слабых звеньев" (например, ротаторная манжета плеча или мышцы бедра).

5 дополнительных правил безопасности

1. Обувь и экипировка

Жёсткая подошва для силовых, правильные кроссовки для бега, пояс и бинты — только при больших весах.

2. Активная разминка между подходами

Лёгкая растяжка, ходьба, прокатка роллом вместо телефона.

3. Питание и вода

  • 30 мл воды на 1 кг веса.
  • Коллаген, омега-3 — для суставов.
  • Магний и калий — против судорог.

4. Пропускайте тренировки, если

  • есть головокружение или температура,
  • появилась острая боль,
  • чувствуете сильную усталость.

5. Слушайте тело

"Дожать через боль" или "взять вес на упрямстве" — прямая дорога к травме.

Фитнес — это марафон, а не спринт. Ваши главные союзники: техника, восстановление и внимательность к сигналам тела. Умный подход всегда даст результат без травм.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
