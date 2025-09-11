Вес уходит, но возвращается: главная причина кроется не в еде и спорте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Чтобы лишний вес не возвращался, важно разобраться не только в питании и тренировках, но и в установках, которые мы носим в голове. Именно они часто становятся незримым барьером на пути к здоровью.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Маркетинг и опасные иллюзии

Рынок продуктов для похудения сегодня живёт не ради вашего здоровья. Чаи, БАДы, таблетки для снижения аппетита — всё это создаёт иллюзию быстрого результата. На деле такие методы могут нанести непоправимый вред. Отказ почек после бесконтрольного приёма мочегонных или тяжёлые осложнения от популярных препаратов — реальные истории из практики врачей. Подход к весу должен быть безопасным, и ключевое слово здесь — не "похудение", а "снижение веса".

"Слово "похудение" — это не про то, чтобы стать стройным, а про то, чтобы заболеть", — считает врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.

Семейные привычки

С детства многим знакомы правила "ешь всё до конца" или "обед без хлеба — не обед". Эти установки приучают игнорировать собственные ощущения и переедать. В итоге во взрослом возрасте человек перестаёт слышать сигналы своего тела, продолжая следовать чужим когда-то навязанным схемам питания.

Стресс и заедание

Стресс остаётся одной из главных причин набора лишнего веса. Возвращаясь домой после тяжёлого дня, многие ищут утешение в сладком, алкоголе или калорийных перекусах. Это работает как кратковременная защита от напряжения, но со временем формирует зависимость. Пищевое поведение становится способом справляться с эмоциями, а не удовлетворять реальную потребность организма.

Травматический опыт

Отдельная группа рисков — последствия психологических травм. Человек может восполнять внутренний дефицит через еду, даже если его вес в норме. Исследования подтверждают: у людей с тяжёлыми детскими переживаниями чаще встречаются пищевые зависимости. В таких случаях работа только с диетой бессмысленна — требуется помощь психотерапевта.

Вес уходит на глазах

Диета сама по себе не решает проблему. Здоровое снижение веса начинается с изменения мышления и привычек. Чтобы добиться результата, стоит:

  1. Осознанно относиться к еде и слушать сигналы тела.
  2. Исключить ожидания "чудо-средств" и настроиться на долгосрочную работу.
  3. Работать со стрессом другими методами — через спорт, отдых, психологическую помощь.
  4. Обследоваться у врача, чтобы исключить гормональные нарушения и побочные эффекты лекарств.

Комплексный подход позволяет не только похудеть, но и удержать результат, постепенно формируя здоровые привычки. Это путь не быстрый, но именно он даёт устойчивый эффект.

Уточнения

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
