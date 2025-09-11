Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рацион подвёл интеллект: эти продукты блокируют работу мозга и мешают сосредоточиться
Октябрьская пора в Чинкве-Терре: какие правила изменят путешествие по Лигурии
Вы больше не будете считать овец: учёные нашли способ улучшить сон с помощью орехов
Всё, что нужно знать о нитевой подтяжке: плюсы, минусы и противопоказания
Простые перерывы и минимум боли: как избежать проблем со спиной на работе
Камеры, брелоки и датчики бессильны: угонщики нашли новые дыры в защите авто
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Эффективна ли пересадка волос при женском облысении — экспертный разбор
Камбоджа в ожидании туристов: новый аэропорт в Пномпене изменит будущее туризма

Эта мышца занимает две трети руки — и именно её чаще всего тренируют неправильно

4:40
Спорт

Трицепс — одна из самых заметных мышц руки, которая формирует её рельеф и отвечает за силу в базовых упражнениях. Он находится на задней поверхности плеча и составляет большую часть объёма руки. Именно поэтому его тренировки важны не только для эстетики, но и для функциональности. Сильные трицепсы помогают эффективнее выполнять жим штанги от груди, отжимания и даже бытовые действия, где требуется сила рук.

Тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировка

Зачем качать трицепс

Эта мышца включается в работу практически во всех упражнениях для верхней части тела. Если не уделять ей внимания, рука будет выглядеть непропорционально: бицепс развит, а трицепс остаётся отстающим. Кроме того, слабый трицепс ограничивает прогресс в упражнениях на грудь и плечи.

Особенности тренировок

Для занятий можно использовать разные снаряды: гантели, эспандеры, тренажёры или даже собственный вес. Главное — соблюдать технику и не торопиться с увеличением нагрузки. Прогресс здесь идёт постепенно, и важно развивать мышцу без перегрузки суставов.

Новичкам подойдут лёгкие гантели и простые варианты упражнений, а более опытные спортсмены могут использовать тренажёры с блоками или утяжелители. Трицепс лучше тренировать в конце тренировки груди или плеч, когда он уже частично задействован в жимах.

Базовые упражнения для трицепса

Разгибание рук в верхнем блоке

Классика зала. Встаньте перед тренажёром, возьмите рукоять хватом чуть уже плеч, локти прижмите к корпусу. На выдохе тяните рукоять вниз, полностью выпрямляя руки, на вдохе медленно возвращайтесь.

Разгибание руки с гантелью в наклоне

Укрепляет не только трицепс, но и мышцы спины. Наклонитесь с прямой спиной, упритесь рукой в бедро, рабочую руку с гантелью согните в локте. На выдохе выпрямите руку назад, затем плавно вернитесь в исходное положение.

Разгибание руки из-за головы

Сидя на скамье, поднимите гантель вверх, второй рукой удерживайте плечо. На вдохе опустите гантель за голову, сгибая локоть. На выдохе вернитесь в исходное положение.

Французский жим с гантелями

Лягте на скамью, возьмите гантели и поднимите их над плечами. На вдохе согните локти, направляя вес к голове, затем на выдохе вернитесь в исходное положение.

Полезные советы

Перед началом всегда разминайте плечи и локти, чтобы снизить риск травм. Работайте в медленном темпе, избегая рывков. Не гонитесь за большим весом — правильная техника важнее. Начните с двух-трёх подходов и постепенно увеличивайте нагрузку.

Мифы и правда

Считается, что трицепс можно развить только в спортзале. На самом деле достаточно пары гантелей или эспандера дома. Другой миф — чем больше вес, тем быстрее растут мышцы. На деле всё решает техника и регулярность. Ещё одно заблуждение: трицепс работает только в изолированных упражнениях. На самом деле он активно включается в жимах, отжиманиях и подтягиваниях.

Частые вопросы

Как часто тренировать трицепс? Оптимально два раза в неделю, в сочетании с другими мышечными группами.
Что дешевле для тренировок дома? Эспандер стоит от 500 рублей, а пара гантелей — от 2 тысяч.
Где лучше качать трицепс — дома или в зале? В зале больше оборудования и вариантов, но дома тоже можно добиться результата при дисциплине.

История развития упражнений

Активное внимание трицепсу начали уделять в XIX веке, когда гимнастика стала популярным видом физической культуры. В XX веке, вместе с развитием бодибилдинга, упражнения для трицепса заняли особое место в программах. Сегодня их используют не только бодибилдеры, но и спортсмены разных дисциплин: пловцы, боксеры, гимнасты.

Ошибки и их последствия

Частая ошибка новичков — рывки при выполнении движений. Это приводит к перегрузке суставов и травмам. Альтернатива — медленный и контролируемый темп. Ещё одна ошибка — работа с чрезмерно большим весом. В результате мышцы не развиваются, а локти страдают от перегрузки. Выход — начать с лёгких снарядов и прибавлять вес постепенно.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Красота и стиль
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Эффективна ли пересадка волос при женском облысении — экспертный разбор
Камбоджа в ожидании туристов: новый аэропорт в Пномпене изменит будущее туризма
Скучную территорию у бассейна легко превратить в уютный уголок для отдыха всей семьи
Пенсия станет больше раньше: депутаты сделали ход конём — как изменится жизнь тех, кому за 70
Рыба обманула ожидания: этот привычный выбор способен навредить даже при правильном рационе
Метод холодной сковороды и ещё 2 способа приготовить идеально хрустящий бекон: выбираем лучший
Ветреный урок: как одуванчик использует силу ветра для распространения
Общая стоимость украшений Авроры Кибы поражает: вот что она могла бы купить на эти деньги
Вес уходит, но возвращается: главная причина кроется не в еде и спорте
Эта мышца занимает две трети руки — и именно её чаще всего тренируют неправильно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.