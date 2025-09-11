Эта мышца занимает две трети руки — и именно её чаще всего тренируют неправильно

4:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Трицепс — одна из самых заметных мышц руки, которая формирует её рельеф и отвечает за силу в базовых упражнениях. Он находится на задней поверхности плеча и составляет большую часть объёма руки. Именно поэтому его тренировки важны не только для эстетики, но и для функциональности. Сильные трицепсы помогают эффективнее выполнять жим штанги от груди, отжимания и даже бытовые действия, где требуется сила рук.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Тренировка

Зачем качать трицепс

Эта мышца включается в работу практически во всех упражнениях для верхней части тела. Если не уделять ей внимания, рука будет выглядеть непропорционально: бицепс развит, а трицепс остаётся отстающим. Кроме того, слабый трицепс ограничивает прогресс в упражнениях на грудь и плечи.

Особенности тренировок

Для занятий можно использовать разные снаряды: гантели, эспандеры, тренажёры или даже собственный вес. Главное — соблюдать технику и не торопиться с увеличением нагрузки. Прогресс здесь идёт постепенно, и важно развивать мышцу без перегрузки суставов.

Новичкам подойдут лёгкие гантели и простые варианты упражнений, а более опытные спортсмены могут использовать тренажёры с блоками или утяжелители. Трицепс лучше тренировать в конце тренировки груди или плеч, когда он уже частично задействован в жимах.

Базовые упражнения для трицепса

Разгибание рук в верхнем блоке

Классика зала. Встаньте перед тренажёром, возьмите рукоять хватом чуть уже плеч, локти прижмите к корпусу. На выдохе тяните рукоять вниз, полностью выпрямляя руки, на вдохе медленно возвращайтесь.

Разгибание руки с гантелью в наклоне

Укрепляет не только трицепс, но и мышцы спины. Наклонитесь с прямой спиной, упритесь рукой в бедро, рабочую руку с гантелью согните в локте. На выдохе выпрямите руку назад, затем плавно вернитесь в исходное положение.

Разгибание руки из-за головы

Сидя на скамье, поднимите гантель вверх, второй рукой удерживайте плечо. На вдохе опустите гантель за голову, сгибая локоть. На выдохе вернитесь в исходное положение.

Французский жим с гантелями

Лягте на скамью, возьмите гантели и поднимите их над плечами. На вдохе согните локти, направляя вес к голове, затем на выдохе вернитесь в исходное положение.

Полезные советы

Перед началом всегда разминайте плечи и локти, чтобы снизить риск травм. Работайте в медленном темпе, избегая рывков. Не гонитесь за большим весом — правильная техника важнее. Начните с двух-трёх подходов и постепенно увеличивайте нагрузку.

Мифы и правда

Считается, что трицепс можно развить только в спортзале. На самом деле достаточно пары гантелей или эспандера дома. Другой миф — чем больше вес, тем быстрее растут мышцы. На деле всё решает техника и регулярность. Ещё одно заблуждение: трицепс работает только в изолированных упражнениях. На самом деле он активно включается в жимах, отжиманиях и подтягиваниях.

Частые вопросы

Как часто тренировать трицепс? Оптимально два раза в неделю, в сочетании с другими мышечными группами.

Что дешевле для тренировок дома? Эспандер стоит от 500 рублей, а пара гантелей — от 2 тысяч.

Где лучше качать трицепс — дома или в зале? В зале больше оборудования и вариантов, но дома тоже можно добиться результата при дисциплине.

История развития упражнений

Активное внимание трицепсу начали уделять в XIX веке, когда гимнастика стала популярным видом физической культуры. В XX веке, вместе с развитием бодибилдинга, упражнения для трицепса заняли особое место в программах. Сегодня их используют не только бодибилдеры, но и спортсмены разных дисциплин: пловцы, боксеры, гимнасты.

Ошибки и их последствия

Частая ошибка новичков — рывки при выполнении движений. Это приводит к перегрузке суставов и травмам. Альтернатива — медленный и контролируемый темп. Ещё одна ошибка — работа с чрезмерно большим весом. В результате мышцы не развиваются, а локти страдают от перегрузки. Выход — начать с лёгких снарядов и прибавлять вес постепенно.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

