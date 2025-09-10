Забудьте о спортзале: этот домашний комплекс из 6 упражнений сотворит чудо с вашим прессом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Сильный и рельефный пресс — это не просто красиво, но и функционально. Он служит основой для стабильности, хорошей осанки, равновесия и высокой физической работоспособности. Многие задаются вопросом: можно ли добиться результата, не выходя из дома? Преподаватель физкультуры Луис Фернандо Лукас утверждает, что это более чем возможно, сочетая целевые упражнения на мышцы кора и комплексные тренировки на все тело.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Ключ к рельефному прессу: два главных принципа

Эксперт выделяет два неразрывных условия для достижения цели:

  • Локальная проработка мышц. Необходимо укреплять прямую и косые мышцы живота с помощью специальных упражнений.
  • Снижение общего процента жира в организме. Даже самые сильные мышцы не будут видны под слоем жира. Для этого нужен дефицит калорий и комплексные тренировки.

"Упражнения укрепляют и формируют мышцы живота, но нам нужно избавиться от того, что находится перед ними. Рельеф появляется, когда уровень жира снижается, а мышцы уже развиты", — поясняет Лукас, которого цитирует metropoles.com.

Эффективная домашняя тренировка для пресса

Луис Фернандо Лукас рекомендует круговой формат тренировки, состоящий из шести базовых упражнений. Выполняйте каждое упражнение в течение 40 секунд, затем отдыхайте 15 секунд перед переходом к следующему. Полный круг следует повторить 3-4 раза.

Топ-6 упражнений для проработки всего пресса:

  1. Планка: удерживайте прямое тело с опорой на локти. Это статическое упражнение задействует весь мышечный корсет.
  2. Боковая планка: удерживайте тело на боку с опорой на один локоть. Отлично прорабатывает косые мышцы живота.
  3. "Велосипед": лежа на спине, поочередно подтягивайте противоположные локоть и колено. Работают все отделы пресса.
  4. Подъемы ног: из положения лежа поднимайте и опускайте прямые ноги. Целевая нагрузка на нижнюю часть живота.
  5. Классические скручивания: подъем корпуса с прижатой к полу поясницей. Прорабатывает прямую мышцу живота.
  6. "Складной нож": одновременный подъем корпуса и ног из положения лежа. Максимально интенсивное упражнение для всего пресса.

Для достижения видимого результата достаточно заниматься по этой схеме 3-4 раза в неделю.

Важность питания и общего дефицита калорий

Специалист подчеркивает, что одних тренировок недостаточно. Без дефицита калорий (когда вы тратите больше, чем потребляете) жировая прослойка продолжит скрывать результат ваших усилий.

Ключевые принципы питания:

  • Сделать акцент на белке и клетчатке: они способствуют сытости и сохранению мышечной массы.
  • Свести к минимуму потребление ультраобработанных продуктов: они часто являются источником "пустых" калорий.
  • Создать разумный дефицит калорий: это фундаментальное условие для "сушки" рельефа.

Таким образом, путь к накачанному прессу дома лежит через сочетание регулярных упражнений, комплексных физических нагрузок и осознанного контроля над питанием.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
