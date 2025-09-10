897 голов и ужасающая аура: Фехервари раскрыл, почему все замирают при виде Овечкина

Спорт

Защитник "Вашингтон Кэпиталз" Мартин Фехервари поделился впечатляющими подробностями о том, какое влияние оказывает на команду её бессменный лидер — российский капитан Александр Овечкин.

Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Словацкий хоккеист охарактеризовал присутствие Овечкина как внушительное и даже пугающее.

"Он излучает ужасную ауру. Когда он входит в помещение, все замолкают, и каждый сразу понимает: здесь Александр Овечкин", — приводит слова Фехервари словацкое издание Pravda.

При этом Фехервари отметил невероятную страсть и энергетику российского снайпера, сравнив его с "большим ребёнком", который живёт хоккеем. Овечкин любит играть, побеждать и забивать голы. Именно это наполняет его жизнь смыслом, добавил защитник.

Это признание особенно символично на фоне недавнего исторического достижения Овечкина. В апреле 39-летний россиянин превзошёл легендарный рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы), а на данный момент на его счету уже 897 заброшенных шайб, что лишь подчёркивает его уникальный статус в мировой истории хоккея.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

